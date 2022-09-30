В пятницу жителей Тюмени ожидает солнечная погода

Температура воздуха составит + 5 градусов, южный ветер не принесёт в город осадков. Влажность воздуха около 60%. Скорость ветра составит около 1-2 метров в секунду, атмосферное давление выше нормы.
В субботу температура воздуха повысится до + 6 градусов, погода весь день будет ясной. Скорость южного ветра повысится вечером до 2-4 метров в секунду. Влажность около 65%, осадков не ожидается.
Сильный ветер ожидают синоптики в воскресенье, порывы могут достигать 3-6 метров в секунду. Температура воздуха составит + 9 градусов, влажность около 56%. Атмосферное давление в пределах нормы.
На следующей неделе возможно потепление до + 12 градусов, ожидается до 3 мм осадков.