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В пятницу жителей Тюмени ожидает солнечная погода

30 сентября 01:02
Фото: 1Mi
В пятницу погода в областной столице будет солнечной и немного потеплеет, сообщает Гисметео.

Температура воздуха составит + 5 градусов, южный ветер не принесёт в город осадков. Влажность воздуха около 60%. Скорость ветра составит около 1-2 метров в секунду, атмосферное давление выше нормы.

В субботу температура воздуха повысится до + 6 градусов, погода весь день будет ясной. Скорость южного ветра повысится вечером до 2-4 метров в секунду. Влажность около 65%, осадков не ожидается.

Сильный ветер ожидают синоптики в воскресенье, порывы могут достигать 3-6 метров в секунду. Температура воздуха составит + 9 градусов, влажность около 56%. Атмосферное давление в пределах нормы.

На следующей неделе возможно потепление до + 12 градусов, ожидается до 3 мм осадков.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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