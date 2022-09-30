Тюменским школьникам до сих пор не выдали учебники

«Со слов департамента поставку учебников в школе № 48 задерживает поставщик. К учебникам по программе прилагаются рабочие тетради, о них и речи не может быть. Их не закупали и выдавать не будут. Просьба к губернатору Тюменской области выделить финансирование на приобретение рабочих тетрадей и учебников и ускорить процесс их получения», написали обеспокоенные тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.