Тюменским школьникам до сих пор не выдали учебники

«Со слов департамента поставку учебников в школе № 48 задерживает поставщик. К учебникам по программе прилагаются рабочие тетради, о них и речи не может быть. Их не закупали и выдавать не будут. Просьба к губернатору Тюменской области выделить финансирование на приобретение рабочих тетрадей и учебников и ускорить процесс их получения», написали обеспокоенные тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.
В комментариях под опубликованным постом горожане отметили, что рабочие тетради в большинстве тюменских школ не выдают — родители приобретают их сами. Что касается выдачи учебников, то если поставки задерживает поставщик — нужно просто немного подождать.
«У нас всё выдано вовремя, в том числе рабочие тетради. Лицей 34. Из бюджета деньги на них выделяются для всех, вот только не все, видимо, тратят их по назначению», отметила Мария С.
Ранее «Наш Город» писал, что родители тюменских школьников жаловались на качество питания детей в учебных заведениях. По словам тюменцев, в одной из школ учащимся выдали на обед заплесневелый хлеб.