Тюменские власти озвучили новое решение по коронавирусным ограничениям

Тюменские власти продлили на месяц, до 1 ноября, коронавирусные ограничения. Об этом заявили сегодня на заседании оперштаба. По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, за последнюю неделю в регионе было выявлено около 7,5 тысяч случаев заболевания COVID-19. Большая часть заболевших, 71%, жители Тюмени.

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