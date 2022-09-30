nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские власти озвучили новое решение по коронавирусным ограничениям

30 сентября 08:20
Фото: 1Mi
Тюменские власти продлили на месяц, до 1 ноября, коронавирусные ограничения. Об этом заявили сегодня на заседании оперштаба. По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, за последнюю неделю в регионе было выявлено около 7,5 тысяч случаев заболевания COVID-19. Большая часть заболевших, 71%, жители Тюмени.

По словам главного санитарного врача региона Галины Шарухо, в целом показатель заболеваемости коронавирусом по региону снизился по сравнению с предыдущей неделей на 2%, в том числе детской на 33,5%.

За последние сутки в регионе зарегистрирован 831 случай заболевания COVID-19. Один человек был госпитализирован, один житель Тюменской области скончался.

Напомним, согласно постановлению «О введении режима повышенной готовности» в Тюменской области действует запрет на посещение родственниками детских лагерей, в том числе оздоровительных центров. Кроме того, на предприятиях должны быть в достатке антисептики для дезинфекции рук для работников и посетителей. Также обязательны ежедневная термометрия.

В больницах Тюменской области действует обязательный масочный режим и социальная дистанция.

#Новости#Статистика#Управление Роспотребнадзора#Коронавирус#Режим повышенной готовности#Тюменская область#Ограничения#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25