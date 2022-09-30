Тюменские власти озвучили новое решение по коронавирусным ограничениям

По словам главного санитарного врача региона Галины Шарухо, в целом показатель заболеваемости коронавирусом по региону снизился по сравнению с предыдущей неделей на 2%, в том числе детской на 33,5%.
За последние сутки в регионе зарегистрирован 831 случай заболевания COVID-19. Один человек был госпитализирован, один житель Тюменской области скончался.
Напомним, согласно постановлению «О введении режима повышенной готовности» в Тюменской области действует запрет на посещение родственниками детских лагерей, в том числе оздоровительных центров. Кроме того, на предприятиях должны быть в достатке антисептики для дезинфекции рук для работников и посетителей. Также обязательны ежедневная термометрия.
В больницах Тюменской области действует обязательный масочный режим и социальная дистанция.