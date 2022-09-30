Три вопроса психологу о смерти, с которой приходится жить

«Когда вы ждете ребенка, вы как будто планируете увлекательное путешествие — в Италию. Покупаете кучу путеводителей и строите замечательные планы. Колизей. ‘‘Давид’’ Микеланджело. Венецианские гондолы. Может быть, учите какие-то ходовые фразы на итальянском. Это очень волнительно. После нескольких месяцев волнительного ожидания наконец наступает этот день. Вы пакуете чемоданы и выезжаете. Несколько часов спустя самолет приземляется. Входит стюардесса и говорит: ‘‘Добро пожаловать в Голландию! ’’ ‘‘В Голландию?! — говорите вы. — В какую Голландию? Я летела в Италию! Я должна была прибыть в Италию. Я всю жизнь мечтала съездить в Италию’’. Но рейс изменился. Самолет приземлился в Голландии, и вам придется остаться здесь».