Три вопроса психологу о смерти, с которой приходится жить

Есть люди, которые живут с мыслью о смерти практически постоянно. Среди нас есть те, кто патологически боится умереть, есть люди, которым поставлен смертельный диагноз, есть даже те, кто живет как бы в ее ожидании, потому что их близкий человек работает на опасном производстве или несет службу в «горячей» точке конфликта.
Люди привыкли давать определение смерти, как конечной точке, но не всегда ситуация так однозначна. Как бы это ни было жестоко, но завершение жизни может стать началом перемен.
Перед тем как перейти к ответам психолога, касающимся темы смерти, предлагаем вам прочитать эссе «Добро пожаловать в Голландию». Автор: Эмили Перл Кингсли, которая родила ребенка с синдромом Дауна.
«Когда вы ждете ребенка, вы как будто планируете увлекательное путешествие — в Италию. Покупаете кучу путеводителей и строите замечательные планы. Колизей. ‘‘Давид’’ Микеланджело. Венецианские гондолы. Может быть, учите какие-то ходовые фразы на итальянском. Это очень волнительно. После нескольких месяцев волнительного ожидания наконец наступает этот день. Вы пакуете чемоданы и выезжаете. Несколько часов спустя самолет приземляется. Входит стюардесса и говорит: ‘‘Добро пожаловать в Голландию! ’’ ‘‘В Голландию?! — говорите вы. — В какую Голландию? Я летела в Италию! Я должна была прибыть в Италию. Я всю жизнь мечтала съездить в Италию’’. Но рейс изменился. Самолет приземлился в Голландии, и вам придется остаться здесь».
К скольким ситуациям может подойти эта история? Возможно, из-за смерти вы приземлились в Голландии, а не там, где планировали? На терапии людям со смертельными заболеваниями или тем, кто оказался в ловушке собственных мыслей о смерти, задают вопрос: «Да, все происходящее несправедливо и ужасно. Но готов ли ты отдать отведенный срок страданиям и упустить все то, что можешь иметь, будучи живым человеком?»
Галина Кофанова, ведущий психолог тюменского регионального центра «Семья», дала несколько рекомендаций, как соседствовать со смертью и не сходить с ума.
Скорее всего, человек, который получил известие о своей скорой кончине, не сразу будет готов принять помощь. На неопределенное время он столкнется с проживанием: шока, гнева, отрицания, депрессии, принятия. Все, как при утрате близкого человека.
Адаптироваться к мысли, что тебе осталось недолго, помогают близкие люди. Хорошо бы здесь поработать с окружением горюющего. Оно может способствовать продлению жизни, родные могут заполнить пустоту, которая образовалась из-за переживания о смерти. Можно сказать, что человек погружается в целый процесс умирания, если не находит опоры для того, чтобы жить с тем, что есть.
Родным не стоит говорить с умирающим в прошедшем времени, наоборот, лучше настраивать больного на будущее. Не стоит изолировать его от планов, которые строит семья, надо делать участником обычной повседневной жизни или каких-то мероприятий. Близким не рекомендуется скорбеть в присутствии человека, который скоро умрет. Можно попробовать реализовать все то, что он хотел, но откладывал на потом.
Известный из кино список дел «Bucket list» (сыграть в ящик) действительно может помочь. В него лучше написать не меньше 100 желаний, внести самые смелые (в рамках «не навреди себе и ближнему своему») мечты, не стоит бояться фантазировать. Если все это не усугубит его состояние, почему бы и не попробовать их реализовывать.
Вы должны помнить, что по всем правилам психологии с течением времени острые и тяжелые переживания утихнут. Чтобы ускорить процесс принятия, вы можете обратиться к психологу. Взглянуть на смерть, как на толчок к переменам, помогают тоже психологи. Человеческая психика обладает гибкостью, надо только помочь ей это сделать.
Этот страх присущ всем. Животный ужас, который помогает нам бережно относиться к нашей жизни и здоровью. И первое, что мы делаем со страхами как психологи — начинаем их проговаривать. И когда мы вербализируем то, чего боимся, начинаем относиться к этому менее болезненно и перестаем реагировать слишком остро.
Говорим для того, чтобы избавиться от этой мысли. Надо учитывать, что любой страх появляется, когда есть угроза для жизни. Стоит спросить себя: «В чем состоит моя угроза, что меня пугает?» Если это болезнь, то лучше не думать о смерти, а переключиться на поддержку здоровья.
Очень важно при этом сохранять эмоциональный позитивный настрой.Избавьте себя от информации, не приносящей никакой пользы. Если что-то беспокоит или тревожит — посоветуйтесь со своим лечащим врачом. Если ваш страх превратился в панические атаки, когда наблюдается дрожь во всем теле, немеют конечности, учащается сердцебиение, а медицинского подтверждения болезни нет, то не тяните, идите к психотерапевту.
Нужно принятие того, что это вынужденный риск. Например, вы боитесь летать самолетом, понимаете, что он может упасть, но если вы почитаете информацию о том, что «за все время существования гражданской авиации (почти 100 лет) погибло менее 150 тысяч человек. Это меньше, чем гибнет за месяц в ДТП по всему миру», то, возможно, вам станет спокойнее.
Поэтому тем, кто связывает свою профессиональную деятельность со смертельным риском, стоит проводить разъяснительную работу с близкими людьми, устроить экскурсию на работу. Лишний раз сделать звонок домой. Когда родные увидят, что вы, например, там не один, есть напарники, которые вас поддерживают и помогают, или техника следит за вашей безопасностью, то родственникам будет спокойнее.
Человек всегда боится того, что знает меньше всего. А когда мы не знаем, начинаем придумывать, и если это подпитывается страхом, то в голове картинки будут весьма печальные.
Чаще всего степень возможных угроз мы преувеличиваем. Причин для этого может быть множество: это и СМИ, и фильмы-катастрофы, и даже чей-то неблагоприятный опыт. Возьмите лист бумаги, сядьте в тишине и распишите причины и следствия — цепочку вашего страха. Например, вы боитесь, что у вашего супруга может случиться ЧП на работе.
Ответьте на листке бумаги на следующие вопросы: «Почему боитесь? Какие для этого причины? В вашем окружении еще кто-то так думает?»Попробуйте максимально размотать этот клубок, как бы вывести свои страхи из тени и доберитесь до их сути. Это приведет к осознанности и завершит бесконечные раздумья, поможет взглянуть на ситуацию рационально.
Продолжать жить перед лицом полной неопределенности будет непросто. Но с другой стороны, была бы ваша жизнь легче, если бы смерть не соседствовала с вами? Никто не знает ответа. Жизнь по своей сути — та история, где нельзя ничего предугадать, поэтому надо просто решиться сесть в самолет и прилететь в страну, пусть даже не ту, на которую вы рассчитывали.
Мыслить подобным образом помогают специалисты, которые работают со всеми страхами. Например, психологи применяют метод КПТ (когнитивно-поведенческая психотерапия). По ней консультант большую часть терапии посвящает мыслям человека и его отношению к конкретной ситуации.
Например, есть негативная ситуация, психолог с клиентом вначале разбирает его мысли (о чем он думает в момент случившегося), затем проговаривает поведение (что сделал человек в ответ), далее клиент вспоминает свои ощущения (как отреагировало тело), и под конец вербализируются эмоции (что чувствовал по итогу).
Подобное нравоучение помогает человеку прийти к тому, что негативные переживания — это не результат прошедшей ситуации, а его личная оценка этой ситуации: мысли о ней, кем он видит себя и людей, которые окружают его в этой ситуации. Это меняет стереотипы и поведение клиента.
Не бойтесь обращаться туда, где о себе можно говорить безопасно и с пользой для психологического здоровья.
Подобные проблемы помогают решать психологи тюменского регионального центра «Семья».