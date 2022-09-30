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Тоболяк в пьяном угаре сломал коллеге ребра

30 сентября 02:43
Фото: 1Mi
В Тобольске задержали мужчину, который обвиняется в причинении вреда здоровью человеку. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе УМВБ по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

В дежурную часть отдела полиции города из больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлен 46-летний мужчина с переломом ребра и множественными ссадинами.

Сотрудники полиции установили, что потерпевший распивал спиртные напитки с коллегами. С одним из коллег у него произошел серьезный конфликт. Мужчина стал избивать его, после чего скрылся с места преступления.

Ранее судимого 47-летнего обвиняемого задержали. Он полностью признал вину. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит лишение свободы на срок вплоть до 3 лет.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменка избила знакомую до перелома ребер.

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