Тоболяк в пьяном угаре сломал коллеге ребра

В дежурную часть отдела полиции города из больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлен 46-летний мужчина с переломом ребра и множественными ссадинами.
Сотрудники полиции установили, что потерпевший распивал спиртные напитки с коллегами. С одним из коллег у него произошел серьезный конфликт. Мужчина стал избивать его, после чего скрылся с места преступления.
Ранее судимого 47-летнего обвиняемого задержали. Он полностью признал вину. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит лишение свободы на срок вплоть до 3 лет.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменка избила знакомую до перелома ребер.