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Священник сбежал в военкомат, тюменки оказались в армии, волонтеры Петропавловска

30 сентября 16:14
Фото: 1Mi
Новость о священнике, который сбежал в военкомат от жены с шестью детьми, стала одной из обсуждаемых в Тюменской области. По данным военного комиссара Алексея Куличкова, священнослужителя отправили на полигон.

Священник сбежал в военкомат от жены с шестью детьми в Тюменской области.

До призывного пункта тюменец добрался на машине главы поселковой администрации Упоровского района. Но в итоге к мобилизованным отрядам ему не удалось. В военкомат позвонила супруга, мужчину отправили обратно домой. Напомним, что многодетные отцы освобождены от частичной мобилизации. Призыву подлежат те, кто имеет опыт службы в армии.

Ранее общественники сообщали, что к ним поступило около семисот жалоб. Они касались проведения в регионе частичной мобилизации, 14 тюменцев уже вернулись домой.

Тюменский военком рассказал, сколько женщин призвали в армию.

В 2022 году 10 женщин до 45 лет были призваны в армию. На данный момент потребности в дополнительном наборе нет, сообщил военный комиссар Алексей Куличков. Обычно тюменки направляются в медицинские части.

На железнодорожном вокзале Петропавловска волонтеры помогают приезжающим из России.

Главный редактор «Нашего города» Максим Карпиков побывал в Петропавловске и узнал о работе волонтёров на ж/д вокзалах. Они помогают жителям РФ, которые решили уехать в Казахстан.

Их кормят, согревают, в центрах волонтёров можно связаться с родственниками.

По словам Юлии (девушка руководит центрм волонтёров), один человек принёс волонтёрам 35 тысяч тенге (более 4 тысяч рублей). Он пожелал помочь анонимно.

«В этом году в сентябре впервые выпал снег, холодно. В это время самое то горячая еда и чай. Некоторые стесняются, мы их буквально заставляем покушать. Даже у мужчин слезы на глазах проступают»,добавила волонтерка.

Из трудностей Юлия выделила ситуацию с сим-картами. Она сама сходила в центр связи и объяснила ситуацию. Бесплатно дать карты не смогли, но предложили продать их дешевле, чем в салонах связи. Но на симки нужно положить средства для подключения тарифа, чтобы пользоваться интернетом. Однако компании связи не остаются в стороне. Как объяснила волонтерка, предоставляли сим-карты и бесплатно.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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