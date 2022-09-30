Священник сбежал в военкомат, тюменки оказались в армии, волонтеры Петропавловска

Из трудностей Юлия выделила ситуацию с сим-картами. Она сама сходила в центр связи и объяснила ситуацию. Бесплатно дать карты не смогли, но предложили продать их дешевле, чем в салонах связи. Но на симки нужно положить средства для подключения тарифа, чтобы пользоваться интернетом. Однако компании связи не остаются в стороне. Как объяснила волонтерка, предоставляли сим-карты и бесплатно.