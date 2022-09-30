Священник сбежал в военкомат, тюменки оказались в армии, волонтеры Петропавловска

Священник сбежал в военкомат от жены с шестью детьми в Тюменской области.
До призывного пункта тюменец добрался на машине главы поселковой администрации Упоровского района. Но в итоге к мобилизованным отрядам ему не удалось. В военкомат позвонила супруга, мужчину отправили обратно домой. Напомним, что многодетные отцы освобождены от частичной мобилизации. Призыву подлежат те, кто имеет опыт службы в армии.
Ранее общественники сообщали, что к ним поступило около семисот жалоб. Они касались проведения в регионе частичной мобилизации, 14 тюменцев уже вернулись домой.
Тюменский военком рассказал, сколько женщин призвали в армию.
В 2022 году 10 женщин до 45 лет были призваны в армию. На данный момент потребности в дополнительном наборе нет, сообщил военный комиссар Алексей Куличков. Обычно тюменки направляются в медицинские части.
На железнодорожном вокзале Петропавловска волонтеры помогают приезжающим из России.
Главный редактор «Нашего города» Максим Карпиков побывал в Петропавловске и узнал о работе волонтёров на ж/д вокзалах. Они помогают жителям РФ, которые решили уехать в Казахстан.
Их кормят, согревают, в центрах волонтёров можно связаться с родственниками.
По словам Юлии (девушка руководит центрм волонтёров), один человек принёс волонтёрам 35 тысяч тенге (более 4 тысяч рублей). Он пожелал помочь анонимно.
«В этом году в сентябре впервые выпал снег, холодно. В это время самое то горячая еда и чай. Некоторые стесняются, мы их буквально заставляем покушать. Даже у мужчин слезы на глазах проступают»,добавила волонтерка.
Из трудностей Юлия выделила ситуацию с сим-картами. Она сама сходила в центр связи и объяснила ситуацию. Бесплатно дать карты не смогли, но предложили продать их дешевле, чем в салонах связи. Но на симки нужно положить средства для подключения тарифа, чтобы пользоваться интернетом. Однако компании связи не остаются в стороне. Как объяснила волонтерка, предоставляли сим-карты и бесплатно.