Судебные приставы останавливают водителей-должников на улице Мельникайте

«Наш Город» заметил судебных приставов на автодороге по улице Мельникайте, в сторону улицы Дружбы. Неравнодушные тюменцы даже отметили участок, где приставы останавливают автомобили, на Яндекс.Картах.
«У нас сегодня совместный рейд с ГИБДД. Он проходит по всей Тюменской области — в Тюмени, Тобольске, Ишиме и других городах региона»,пояснила редакции Алена Доцкевич, главный специалист–эксперт по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП РФ в регионе.
Сотрудников УФССП РФ по Тюменской области интересуют не все водители, а лишь те, у которых есть задолженности. Как правило, если человека с серьезными долгами останавливают судебные приставы, машину арестовывают.
«Мы работаем конкретно по должникам, которые не платят штрафы. Задействован прибор фото и видеофиксации, который настроен на базу должников по штрафам, злостных нарушителей ПДД»,добавили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
А в начале сентября судебные приставы проводили совместный рейд со специалистами УСТЭК. Результатом рейда стали аресты автомобилей неплательщиков за тепловую энергию.