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Судебные приставы останавливают водителей-должников на улице Мельникайте

30 сентября 10:39
Фото: «Наш Город»
Судебные приставы работают на ул. Мельникайте.
Сегодня в Тюмени на улице Мельникайте работают судебные приставы. Сотрудники госоргана останавливают автомобилистов и проверяют, имеются ли у них задолженности.
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Тюмень

«Наш Город» заметил судебных приставов на автодороге по улице Мельникайте, в сторону улицы Дружбы. Неравнодушные тюменцы даже отметили участок, где приставы останавливают автомобили, на Яндекс.Картах.

Проходит совместный рейд УФССП РФ и ГИБДД.
Фото: «Наш Город»

«У нас сегодня совместный рейд с ГИБДД. Он проходит по всей Тюменской области — в Тюмени, Тобольске, Ишиме и других городах региона»,пояснила редакции Алена Доцкевич, главный специалист–эксперт по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП РФ в регионе.

Сотрудников УФССП РФ по Тюменской области интересуют не все водители, а лишь те, у которых есть задолженности. Как правило, если человека с серьезными долгами останавливают судебные приставы, машину арестовывают.

«Мы работаем конкретно по должникам, которые не платят штрафы. Задействован прибор фото и видеофиксации, который настроен на базу должников по штрафам, злостных нарушителей ПДД»,добавили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

Во время рейда сотрудников УСТЭК и УФССП арестовали автомобили должников
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А в начале сентября судебные приставы проводили совместный рейд со специалистами УСТЭК. Результатом рейда стали аресты автомобилей неплательщиков за тепловую энергию.

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#Новости#Взыскание долгов#ГИБДД#Судебные приставы#Долг#Тюмень#УФССП России по Тюменской области#Анна Доронина#Общество
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