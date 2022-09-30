Спикеры ВСК выступили на III Международном HR-Саммите в Нижнем Новгороде

«Уровень вовлеченности персонала в рабочий процесс напрямую влияет на бизнес-показатели компании. Мы в ВСК используем различные инструменты создания корпоративной культуры, внедреняем различные программы лояльности для мотивации персонала и развития творческого потенциала сотрудников. Все это позволяет нам снизить уровень текучести кадров и увеличить лояльность специалистов в отношении работодателя. Слаженная и опытная команда является одним из факторов успеха бизнеса», - отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК