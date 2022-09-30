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«Синема Парк» приглашает тюменцев на всероссийскую премьеру фильма «Сердце Пармы»

30 сентября 09:45
Фото: «Синема Парк»
«СЕРДЦЕ ПАРМЫ»: главное кинособытие года — всероссийская премьера эпической экшн-драмы по одноименному бестселлеру Алексея Иванова. Премьеру покажут 5 октября в «Синема Парке» в ТРЦ «Гудвин».

5 октября в 19.30 «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин» приглашает на главное кинособытие года — всероссийскую премьеру эпической экшн-драмы «СЕРДЦЕ ПАРМЫ» по одноименному бестселлеру Алексея Иванова. Сеанс пройдет на безграничном экране в зале ScreenMAX.

Главный герой проходит путь от ребенка, пережившего нападение врага и смерть отца в жестокой бойне, — до юноши, испытывающего отвращение к жестокости и насилию. От молодого князя, талантливого переговорщика, ищущего компромиссы во имя объединения разрозненных земель, — до хитроумного и беспощадного к врагам воина. Любовь к красавице-язычнице Тиче ставит Михана перед выбором всей жизни — чувство или долг.

В «Сердце пармы» — масштабной экранизации знаменитого романа одного из самых читаемых российских писателей Алексея Иванова снимались Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Елена Панова, Роза Хайруллина и Илья Маланин.

Режиссер проекта — Антон Мегердичев, известный зрителю по блокбастеру «Движение вверх». Князь Михан был рожден в языческих таежных землях — там, где шаманы приносили кровавые жертвы, чтобы отогнать темных духов и сохранить равновесие. Здесь он встретил ту, в которой — вся красота мира и сила ведьмы-ламии. Ту, быть с которой ему запрещают законы. Эта любовь навсегда изменит судьбу Михана и его родной пармы. Ему предстоит сражаться, защищая свой мир от злого рока и от тех, кто придет с мечом в поисках богатств и новых земель.

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#Новости#Анна Доронина#Общество
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