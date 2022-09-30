«Синема Парк» приглашает тюменцев на всероссийскую премьеру фильма «Сердце Пармы»

Режиссер проекта — Антон Мегердичев, известный зрителю по блокбастеру «Движение вверх». Князь Михан был рожден в языческих таежных землях — там, где шаманы приносили кровавые жертвы, чтобы отогнать темных духов и сохранить равновесие. Здесь он встретил ту, в которой — вся красота мира и сила ведьмы-ламии. Ту, быть с которой ему запрещают законы. Эта любовь навсегда изменит судьбу Михана и его родной пармы. Ему предстоит сражаться, защищая свой мир от злого рока и от тех, кто придет с мечом в поисках богатств и новых земель.