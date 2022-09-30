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Реабилитацию жители Тюменской области могут оплачивать электронными сертификатами

30 сентября 04:49
Фото: Сбербанк
Сбер обеспечил возможность приёма электронных сертификатов для организаций Тюмени и юга Тюменской области, которые оказывают реабилитационные услуги детям с инвалидностью.

Кроме того, обеспечена возможность участия в программах предоставления льготных средств технической реабилитации в соответствии с 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата».

В настоящее время сертификаты для получения реабилитационных услуг принимают к оплате семь организаций — АСУ СОН ТО «Детский психоневрологический дом-интернат», АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник», АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнего города Тобольска», АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» города Ишима», АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнего села Омутинское», АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов», АУ ТО «КЦСОН Тюменского района», АУ СОН ТО «Центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма».

Одним из первых к новой системе был подключен АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов». Здесь с помощью электронного сертификата проведена оплата индивидуального курса занятий для ребенка-инвалида.

Электронный сертификат – это новый способ приобретения реабилитационных услуг и технических средств реабилитации для граждан с инвалидностью. Физически это запись в электронной форме, размещённая в специализированной Государственной информационной системе, содержащая сведения о праве гражданина РФ на самостоятельное приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг за счёт средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ и используемая для подтверждения оплаты таких товаров, работ, услуг в объёме, установленном законодательством РФ. Такая запись привязывается к номеру банковской карты платёжной системы «Мир». При этом деньги на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки.

Чтобы подключить сервис, торговым точкам помимо договора с поддерживающим технологию электронных сертификатов банком-эквайером необходимо:

1) подать заявку на подключение к системе на портале Госуслуг;

2) настроить кассовое ПО, принимающее сертификаты к оплате;

3) иметь в своём ассортименте товары, разрешенные к оплате таким сертификатом. В соответствии с 491-ФЗ на сегодняшний день по электронному сертификату граждане имеют возможность приобрести широкий спектр технических средств реабилитации (ТСР), включая: коляски для маломобильных групп населения, трости для незрячих, слуховые аппараты и другие товары данной категории. Планируется постепенное расширение перечня доступных по данной технологии товаров и услуг.

«Сбер одним из первых банков в стране обеспечил возможность приёма электронных сертификатов. Теперь и у жителей Тюменской области появилась возможность получать государственную поддержку на приобретение необходимых услуг реабилитации с помощью нового платежного инструмента. Электронный сертификат работает как банковская карта, но деньги не перечисляются напрямую, они лишь резервируются на карте платежной системы «Мир» и при оплате сразу же поступают продавцу», говорит Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

#Новости#Анна Доронина#Общество
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