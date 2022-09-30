Реабилитацию жители Тюменской области могут оплачивать электронными сертификатами

Электронный сертификат – это новый способ приобретения реабилитационных услуг и технических средств реабилитации для граждан с инвалидностью. Физически это запись в электронной форме, размещённая в специализированной Государственной информационной системе, содержащая сведения о праве гражданина РФ на самостоятельное приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг за счёт средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ и используемая для подтверждения оплаты таких товаров, работ, услуг в объёме, установленном законодательством РФ. Такая запись привязывается к номеру банковской карты платёжной системы «Мир». При этом деньги на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки.