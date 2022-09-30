Пьяный ишимец напал на 17-летнюю девушку

В момент преступления мужчина был пьян.
«Увидев 17-летнюю потерпевшую с сумкой, он решил похитить у нее вещь, с целью наживы. Подсудимый, применив насилие, напал на жертву, которой вскоре удалось убежать от злоумышленника»сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.
В сумке ценных вещей и денег он не нашел, на следующий день его задержали. По решению суда, злоумышленник получил 3 года колонии.
Ранее «Наш город» сообщал, что 50-летняя тюменка получила условный срок за то, что ударила мужа ножом. Всё произошло в мае во время ссоры.