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По объемам поставки за рубеж молочной продукции Кубань вошла в топ-5

30 сентября 08:28
Фото: pxhere.com
Краснодарский край стал лидером не только по экспорту зерна, но и наращивает поставки за границу молочной продукции. По результатам первого полугодия 2022 года объем молочки, поставленной на внешние рынки, достиг 6,6 млн долларов.

Этот показатель позволил краю занять пятую строчку среди всех регионов РФ, сообщили в федеральном центре “Агроэкспорт” Минсельхоза России, пишет bloknot-krasnodar.ru.

На сегодняшний день кубанская молочная продукция поставляется более чем в 30 государств, при этом основные покупатели - это страны СНГ. Резко выделяется уровень экспорта мороженого в страны Азии. По сведениям, предоставленным “Агроэкспортом”, именно кубанское мороженое стало первой молочной продукцией, которое было поставлено в страны Африки. Всего за 6 месяцев текущего года край поставил более 685 тонн этого лакомства на сумму свыше 2,8 млн долларов.

За последние 5 лет экспорт продукции кубанского агропромышленного комплекса увеличился в два раза. За 6 месяцев этого года производители из Краснодарского края поставили на внешний рынок около 3,8 млн тонн аграрной продукции на сумму более 1,7 млрд долларов. Отмечается, что продовольствие отправляют более чем в 100 стран.

Экспорт мороженого из России постоянно растет. Так, в 2021 году было отправлено за границу 33 тысячи тонн на 86 млн долларов. Как информирует глава центра “Агроэкспорт” Дмитрий Краснов, главными рынками сбыта стали страны постсоветского пространства, США, а также Монголия и Китай. Сегодняшним перспективным направлением является Ближний Восток. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах около 20% потребления молочной продукции приходится на мороженое.

Мировой рынок мороженого уже почти восстановился после пандемии и продолжает уверенно расти. К 2027 году его рост должен составить 115 млрд долларов, что позволит России занять на данном рынке достойное место.

Сегодня государство оказывает экспортерам как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки. Например, центр “Агроэкспорт” последние три года выпускает экспортные гиды. В них размещается подробная информация о ситуации на целевых рынках, основных конкурентах, потребительских предпочтениях, каналах реализации и другая информация.

Уже вышло 14 таких гидов по рынку молочки. В будущем “Агроэкспорт” намерен издать еще четыре справочника, посвященных перспективным рынкам Алжира, Таиланда, Бангладеш и Кувейта.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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