По объемам поставки за рубеж молочной продукции Кубань вошла в топ-5

На сегодняшний день кубанская молочная продукция поставляется более чем в 30 государств, при этом основные покупатели - это страны СНГ. Резко выделяется уровень экспорта мороженого в страны Азии. По сведениям, предоставленным “Агроэкспортом”, именно кубанское мороженое стало первой молочной продукцией, которое было поставлено в страны Африки. Всего за 6 месяцев текущего года край поставил более 685 тонн этого лакомства на сумму свыше 2,8 млн долларов.