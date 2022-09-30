По объемам поставки за рубеж молочной продукции Кубань вошла в топ-5

Этот показатель позволил краю занять пятую строчку среди всех регионов РФ, сообщили в федеральном центре “Агроэкспорт” Минсельхоза России, пишет bloknot-krasnodar.ru.
На сегодняшний день кубанская молочная продукция поставляется более чем в 30 государств, при этом основные покупатели - это страны СНГ. Резко выделяется уровень экспорта мороженого в страны Азии. По сведениям, предоставленным “Агроэкспортом”, именно кубанское мороженое стало первой молочной продукцией, которое было поставлено в страны Африки. Всего за 6 месяцев текущего года край поставил более 685 тонн этого лакомства на сумму свыше 2,8 млн долларов.
За последние 5 лет экспорт продукции кубанского агропромышленного комплекса увеличился в два раза. За 6 месяцев этого года производители из Краснодарского края поставили на внешний рынок около 3,8 млн тонн аграрной продукции на сумму более 1,7 млрд долларов. Отмечается, что продовольствие отправляют более чем в 100 стран.
Экспорт мороженого из России постоянно растет. Так, в 2021 году было отправлено за границу 33 тысячи тонн на 86 млн долларов. Как информирует глава центра “Агроэкспорт” Дмитрий Краснов, главными рынками сбыта стали страны постсоветского пространства, США, а также Монголия и Китай. Сегодняшним перспективным направлением является Ближний Восток. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах около 20% потребления молочной продукции приходится на мороженое.
Мировой рынок мороженого уже почти восстановился после пандемии и продолжает уверенно расти. К 2027 году его рост должен составить 115 млрд долларов, что позволит России занять на данном рынке достойное место.
Сегодня государство оказывает экспортерам как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки. Например, центр “Агроэкспорт” последние три года выпускает экспортные гиды. В них размещается подробная информация о ситуации на целевых рынках, основных конкурентах, потребительских предпочтениях, каналах реализации и другая информация.
Уже вышло 14 таких гидов по рынку молочки. В будущем “Агроэкспорт” намерен издать еще четыре справочника, посвященных перспективным рынкам Алжира, Таиланда, Бангладеш и Кувейта.