По инициативе Валерия Лимаренко появился рейс выходного дня Южно-Сахалинск — Шахтерск

По информации портала Sakh.online, в региональном расписании «Авроры» по распоряжению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с сентября появился авиарейс в выходной день, в субботу, связывающий Южно-Сахалинск и Шахтерск. Ранее перелёты по этому маршруту совершались только по рабочим дням. Но это расписание не учитывало интересы местных жителей, они обратились с просьбой об организации авиамаршрута «выходного дня» к Валерию Лимаренко во время его рабочей поездки в Углегорский район. Стоимость перелёта — 2 тыс. рублей. Этот маршрут внутриобластной, поэтому субсидируется из бюджета области.