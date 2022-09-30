На железнодорожном вокзале Петропавловска волонтеры помогают приезжающим из России

В здании железнодорожного вокзала в Петропавловске развернули волонтёрский центр помощи приезжающим в Казахстан. Большинство из тех, кто покинул Россию, находятся в полной неопределённости.
Волонтёры помогают удовлетворить базовые потребности — кормят, согревают, помогают наладить связь с родными. Максим Карпиков лично пообщался с организатором центра Юлией. Девушка приходит на помощь и тем, кто только приехал, и людям, которые искали поддержку в телеграм-чате.
«Посчитать точное число приезжающих не могу, но в первом поезде прибыли 320 человек. Каждый день примерно по 7 поездов. Люди подходят спрашивать, сколько чай стоит, и удивляются, что им готовы помочь бесплатно. Это всё пробивает на слезы. Многие рады даже просто горячему чаю»,рассказала Юлия.
Волонтеры прозвонили кафе. Некоторые откликнулись и помогли с едой — привезли 2 кастрюли риса и подливкой, бесплатно привезли воду. Друзья и знакомые тоже подключаются к волонтёрству, готовят и привозят базовые продукты.
По словам девушки, один человек принёс волонтёрам 35 тысяч тенге (более 4 тысяч рублей). Он пожелал помочь анонимно.
«В этом году в сентябре впервые выпал снег, холодно. В это время самое то горячая еда и чай. Некоторые стесняются, мы их буквально заставляем покушать. Даже у мужчин слезы на глазах проступают»,добавила волонтерка.
Из трудностей Юлия выделила ситуацию с сим-картами. Она сама сходила в центр связи и объяснила ситуацию. Бесплатно дать карты не смогли, но предложили продать их дешевле, чем в салонах связи. Но на симки нужно положить средства для подключения тарифа, чтобы пользоваться интернетом. Однако компании связи не остаются в стороне. Как объяснила волонтерка, предоставляли сим-карты и бесплатно.
На вокзале коллапс. В комнатах отдыха на ж/д вокзале мест нет, приезжающим некуда податься. В салонах связи очереди из желающих купить сим-карты.
Хоть волонтёры и говорят, что еды на всех не хватает, но они готовы бороться и дальше — подключать к этому делу знакомых, сотрудничать с казахстанским бизнесом.
«Работаем сообща, у нас всё получается дружно. Каждый человек оставляет память о себе», подытожила волонтерка Юлия.
Среди волонтеров «Наш Город» и пообщался с Ильей из Омска. Полтора года назад он перебрался жить из Омска в Москву. В столице России у него была работа фотографом, стабильный заработок, денег хватало на все потребности. Но после 21 сентября он принял решение покинуть страну.
Молодой человек выбрал для переезда Казахстан. При покупке билетов возникли сложности — цены резко выросли, и добираться до государства пришлось с пересадками. Теперь он тоже помогает только прибывшим.
«Начал общаться с волонтёрами, подключился к ним. Сейчас помогаю кормить людей, делаю и раздаю чай, бутерброды. Приезжие рады, что им помогают. Обычно они такого не ожидают»,говорит Илья.
На границе Тюменской области и Казахстана несколько дней назад обстановка тоже была напряжённой. Сотни машин стояли в очереди на КПП «Казанское — Кызыл-Жар». Доехать из Тюмени до контрольно-пропускного пункта можно было за 6 часов, но реальность более суровая — порядка 18 часов люди простояли в ожидании своей очереди.
Сейчас же на КПП «Казанское — Кызыл Жар» пусто, пробки и очереди уже нет. В Казахстан проехали несколько десятков машин с российскими номерами. Поток беженцев иссяк.
Напомним, переехать в Казахстан россияне массово захотели после 21 сентября. Именно тогда была объявлена частичная мобилизация. Тогда же резко подорожали билеты на самолеты до столицы Казахстана. Цены на билеты до сих пор не снизились. Более того, на ближайшие даты билетов вообще нет.
По данным сайта Туту.ру, на последние дни сентября все билеты из Тюмени до Астаны раскуплены. Улететь туда можно будет только 1 октября, цена билета — от 78 940 рублей. При этом, дорога займет более 2 дней, придется пережить 3 пересадки. Но и при таких условиях осталось лишь 2 билета. В зависимости от даты улететь из Тюмени в Казахстан можно и дешевле.