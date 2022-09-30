На железнодорожном вокзале Петропавловска волонтеры помогают приезжающим из России

По данным сайта Туту.ру, на последние дни сентября все билеты из Тюмени до Астаны раскуплены. Улететь туда можно будет только 1 октября, цена билета — от 78 940 рублей. При этом, дорога займет более 2 дней, придется пережить 3 пересадки. Но и при таких условиях осталось лишь 2 билета. В зависимости от даты улететь из Тюмени в Казахстан можно и дешевле.