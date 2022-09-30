На месторождении в Уватском районе произошел несчастный случай

Несчастный случай произошел на месторождении в Уватском районе. В результате ЧП пострадал помощник машиниста бурильной установки, проработавший в компании всего две недели. 33-летнего тоболяка госпитализировали со множественными ожогами лица, спины и рук.

При этом работодатель расследование несчастного случая в установленном законом порядке, не провел. С обращением по данному факту в прокуратуру Уватского района обратился сам пострадавший тоболяк. Состоялась проверка, к дисциплинарной ответственности привлекли двух человек. Кроме того, предприятие обязали выплатить пострадавшему сотруднику 700 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели 36-летнего строителя. ЧП произошло в начале сентября на улице Александра Пушкина. Мужчина сорвался с высоты 16-го этажа.