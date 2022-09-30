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На месторождении в Уватском районе произошел несчастный случай

30 сентября 06:18
Фото: 1Mi
Несчастный случай произошел на месторождении в Уватском районе. В результате ЧП пострадал помощник машиниста бурильной установки, проработавший в компании всего две недели. 33-летнего тоболяка госпитализировали со множественными ожогами лица, спины и рук.

При этом работодатель расследование несчастного случая в установленном законом порядке, не провел. С обращением по данному факту в прокуратуру Уватского района обратился сам пострадавший тоболяк.

Состоялась проверка, к дисциплинарной ответственности привлекли двух человек. Кроме того, предприятие обязали выплатить пострадавшему сотруднику 700 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели 36-летнего строителя. ЧП произошло в начале сентября на улице Александра Пушкина. Мужчина сорвался с высоты 16-го этажа.

#Новости#Прокуратура#Несчастный случай#Компенсация морального вреда#Уватский район#Производственные травмы#Уватское месторождение#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
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