КБР вошла в проект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

В рамках проекта специалисты в области журналистики, социологии и другие эксперты стараются выяснить, какие события современной истории сказались в большей степени на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Россияне от 18 до 35 лет должны назвать 15 событий, оказавших, по их мнению, наибольшее влияние на жизнь России, а также 5 событий, повлиявших на развитие региона.
Кабардино-Балкария — горный регион, который расположен в центральной части северного склона Кавказа, пишет tagilcity.ru.
Визитной карточкой республики является крупнейшая вершина РФ — гора Эльбрус. В регионе хорошо развит сельскохозяйственный сектор экономики. Здесь работают свыше ста связанных с ним промышленных предприятий. За последние два десятка лет в КБР многое изменилось к лучшему.
В Кабардино-Балкарии ведется активное строительство. Особое внимание власти уделяют гражданским объектам, в частности детским садам. В прошлом году на строительство ДОУ было дополнительно выделено 72 млн рублей.
На Эльбрусе в 2015 году сдали третью очередь канатной дороги. Данный туробъект является самым высоким на территории Европы. Новая канатная дорога протянулась на 1675 м, соединив станцию «Гара-Баши» со станцией «Мир». Верхняя точка трассы расположена на высоте 3847 метров. Пропускная способность подъемника рассчитана на 750 человек в час. Проект обошелся республике более чем в 1 млрд рублей.
За последние годы на территории Кабардино-Балкарии построили около 70 новых спортивных объектов, среди которых ледовый комплекс, три спортзала, девять физкультурно-оздоровительных комплексов и 56 спортивных площадок.
Кроме того, внимание властей КБР сфокусировано на безопасности автомагистралей. За последние несколько лет трасса «Кавказ» на территории республики стала наполовину четырехполосной. Теперь она оснащена пешеходными переходами, новым освещением и светофорами.
В Кабардино-Балкарии большое значение придают и развитию сферы образования. Здесь активно создаются новые образовательные учреждения и центры образования «Точка роста». Всего в регионе их открыто 69. В таких центрах школьники могут проходить обучение как по гуманитарному, так и по техническому профилям.