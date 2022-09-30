КБР вошла в проект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

В рамках проекта специалисты в области журналистики, социологии и другие эксперты стараются выяснить, какие события современной истории сказались в большей степени на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Россияне от 18 до 35 лет должны назвать 15 событий, оказавших, по их мнению, наибольшее влияние на жизнь России, а также 5 событий, повлиявших на развитие региона.