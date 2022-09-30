ИРИ включил в «20 главных событий России за 20 лет» успехи Калужской области

Появление большого количества организаций малого и среднего бизнеса, а также развитие промышленного сектора вызвали подъем в строительстве. Так, пользующиеся спросом у молодого поколения современные жилые микрорайоны были возведены на правобережье Оки. Наряду с жилыми комплексами в регионе оборудуются территории для отдыха на природе и парковочные зоны, строятся детские сады и школы. Примечательно, что именно в Калуге появилась самая большая в стране школа на 1360 мест. В областном центре работает филиал одного из самых престижных вузов РФ — МГТУ им. Баумана. В настоящее время ведется строительство студгородка с учебными корпусами, общежитиями для обучающихся, спортивным комплексом и культурно-досуговым центром. Окончание работ запланировано на 2023 год.