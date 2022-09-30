ИРИ включил в «20 главных событий России за 20 лет» успехи Калужской области

Как сообщает tagilcity.ru, в рамках такого исследования специалисты по социологии и политологии, а также представители СМИ выявляют те социальные и экономические явления, которые оказали наибольшее влияние на жизнь российской молодежи. На ключевые вопросы, задаваемые экспертами, отвечают молодые люди от 18 до 35 лет со всех регионов РФ.
Каждый из участников опроса должен перечислить 15 событий, оказавших наибольшее влияние на жизнь россиян в целом, и 5 — на жизнь своего региона.
Сегодня поговорим о достижениях Калужской области, которых она смогла добиться за минувшие два десятилетия. В настоящее время регион считается одним из самых привлекательных для предпринимательства и инвестирования среди прочих субъектов РФ.
Появление большого количества организаций малого и среднего бизнеса, а также развитие промышленного сектора вызвали подъем в строительстве. Так, пользующиеся спросом у молодого поколения современные жилые микрорайоны были возведены на правобережье Оки. Наряду с жилыми комплексами в регионе оборудуются территории для отдыха на природе и парковочные зоны, строятся детские сады и школы. Примечательно, что именно в Калуге появилась самая большая в стране школа на 1360 мест. В областном центре работает филиал одного из самых престижных вузов РФ — МГТУ им. Баумана. В настоящее время ведется строительство студгородка с учебными корпусами, общежитиями для обучающихся, спортивным комплексом и культурно-досуговым центром. Окончание работ запланировано на 2023 год.
Пять лет назад в Калуге открылся инновационный культурный центр, который включает театральный зал-трансформер, кабинеты для занятий творчеством, архитектурой и дизайном, декорированием, 3D-моделированием и прочими видами искусства. В центре расположены несколько творческих школ.
В 2015 году в столице региона был основан новый музей космонавтики. В обновленном здании появились интерактивные пространства с 3D-кинотеатром, выставка ракетно-космических аппаратов со стартовым комплексом ракеты «Восток», обсерватория.
В рамках развития транспортной инфраструктуры региона был построен южный обход Калуги. Новая магистраль помогла освободить центр города от заторов, обеспечив движение основного трафика по обходному пути.
Помимо южного обхода в областном центре были построены третий мост через Оку, а также три новые развязки.