ИРИ включил в «20 главных событий России за 20 лет» успехи Калининградской области

В текущем году по плану должно завершиться строительство школы на улице Рассветной и нового корпуса школы № 50. В скором времени в Калининграде также появится восемь новых детсадов и два — в поселках Васильково и Большое Исаково. Благодаря проделанной работе по строительству дошкольных учреждений регион полностью закроет дефицит мест в детских садах. До конца 2024 года в Калининградской области планируется ввести в эксплуатацию 20 новых объектов в сфере образования.