ИРИ включил в «20 главных событий России за 20 лет» успехи Калининградской области

Эксперты в сферах социологии и политологии, а также представители СМИ пытаются выявить ключевые моменты современной истории, которые кардинально изменили жизнь российской молодежи. Как сообщает tagilcity.ru, ряд вопросов задавали гражданам от 18 до 35 лет, включенных в состав фокус-групп.
Участники социологического исследования должны были перечислить 15 событий, которые, по их мнению, более всего повлияли на жизнь россиян, а также назвать пять событий, приоритетных для их региона проживания.
Сегодня речь пойдет о Калининградской области, которая является самым западным регионом РФ. Столица региона — Калининград — может похвастаться множеством архитектурных и исторических памятников разных времен и культур. Город представляет интерес не только для отдыхающих из других регионов и стран, но и для инвесткомпаний.
За последние 20 лет регион развивался особенно динамично.
В 2017 году в области появился новый терминал аэропорта имени императрицы Елизаветы Петровны. В ходе капитального ремонта воздушной гавани была создана новая взлетно-посадочная полоса с самым современным оборудованием, подходящая для посадки самолетов любого типа.
Помимо этого, регион постоянно ведет работу над развитием социальной инфраструктуры. Так, только за 2021 год на благоустройство областного центра было направлено 100 миллионов рублей.
В текущем году по плану должно завершиться строительство школы на улице Рассветной и нового корпуса школы № 50. В скором времени в Калининграде также появится восемь новых детсадов и два — в поселках Васильково и Большое Исаково. Благодаря проделанной работе по строительству дошкольных учреждений регион полностью закроет дефицит мест в детских садах. До конца 2024 года в Калининградской области планируется ввести в эксплуатацию 20 новых объектов в сфере образования.
Финальные работы ведутся и на другом масштабном проекте — «Приморское кольцо». Эта новая дорожная система будет включать четыре развязки, соединяющие Светлогорск, Янтарный, Балтийск и Светлый.
Помимо этого, в текущем году региону передадут свыше 1 миллиарда рублей на постройку в Калининграде разводного шестиполосного моста. Такое строение соединит два берега реки Преголи и послужит для организации бесперебойной навигации.
Перед чемпионатом мира 2018 года в Калининграде был открыт новый футбольный стадион. Однако и после завершения игр чемпионата арена осталась крайне востребованной для домашних матчей местного футбольного клуба «Балтика». Спорткомплекс постоянно модернизируется и становится максимально функциональным.