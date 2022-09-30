Депутаты Госдумы уже собираются в зале Кремлевского дворца

Напомним, что сегодня в 15:00 по московском времени (в 17:00 по тюменскому) состоится церемония подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, после которой президент Российской Федерации Владимир Путин обратится к российским гражданам.