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Депутаты Госдумы уже собираются в зале Кремлевского дворца

30 сентября 10:53
Фото: Иван Квитка, телеграм-канал
Иван Квитка, Депутат Государственной Думы V, VI и VII созывов, а также руководитель Уральского межрегионального координационного совета Партии «Единая Россия» сообщил в своем телеграм-канале, что он уже прибыл в Кремлевский дворец, где сегодня состоится подписание договоров о присоединении к РФ новых территорий.
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Путин

Он отметил, что торжественное мероприятие пройдет в в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

На снимке, который выложил политик, рядом с ним сидит Виктор Казаков, депутат Государственной Думы, также представляющий «Единую Россию».

Напомним, что сегодня в 15:00 по московском времени (в 17:00 по тюменскому) состоится церемония подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, после которой президент Российской Федерации Владимир Путин обратится к российским гражданам.

Ранее «Наш город» писал, что двое тюменских депутатов Госдумы Иван Квитка и Анатолий Карпов попали в список самых молчаливых парламентариев. По данным анализа выступлений, оказалось, что в рамках весенней сессии 2022 года они не сказали ни слова.

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