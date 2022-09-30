Депутаты Госдумы уже собираются в зале Кремлевского дворца

Он отметил, что торжественное мероприятие пройдет в в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
На снимке, который выложил политик, рядом с ним сидит Виктор Казаков, депутат Государственной Думы, также представляющий «Единую Россию».
Напомним, что сегодня в 15:00 по московском времени (в 17:00 по тюменскому) состоится церемония подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, после которой президент Российской Федерации Владимир Путин обратится к российским гражданам.
Ранее «Наш город» писал, что двое тюменских депутатов Госдумы Иван Квитка и Анатолий Карпов попали в список самых молчаливых парламентариев. По данным анализа выступлений, оказалось, что в рамках весенней сессии 2022 года они не сказали ни слова.