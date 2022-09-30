Четыре новых субъекта вошли в состав РФ 30 сентября

На нее прибыли Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо. На мероприятии с объёмной речью выступил Владимир Путин, он подчеркнул, что «люди в Луганской и Донецкой республиках, в Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами».
Сегодня президент РФ, обращаясь к Федеральному собранию, сообщил, что он готов сесть за стол переговоров.
Стоит отметить, что референдумы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области прошли с 23 по 27 сентября. В данный момент на этих территориях продолжается СВО.