Четыре новых субъекта вошли в состав РФ 30 сентября

На нее прибыли Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо. На мероприятии с объёмной речью выступил Владимир Путин, он подчеркнул, что «люди в Луганской и Донецкой республиках, в Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами».