Банк «Траст» выполнил план по объему сделок за I полугодие 2022 года

«Конец года будет очень напряженным, потому что мы одна из немногих организаций финансового сектора, которая не корректировала бизнес-план этого года, — говорит Александр Соколов. — Если на 100% его выполним, то это будет близко к чуду, потому что условия для продажи активов сейчас крайне сложные».