nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Александр Моор провел совещание по развитию Тюменской областной больницы

30 сентября 15:14
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Травматологический операционный блок Областной клинической больницы № 2 оснастят современным инновационным оборудованием. Такое заявление сделал глава региона Александр Моор после инспекции медорганизации, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Глава региона осмотрел приемное отделение взрослого стационара, палаты экстренной помощи при сосудистых катастрофах, травмпункт, отделение медицинской реабилитации, травматолого-ортопедическое отделение № 3 и клинико-диагностическую лабораторию.

Кроме того, губернатор оценил ход работ по реконструкции операционного блока взрослого стационара и оценил результаты ремонта кардиологического отделения с палатой интенсивной терапии.

Тюменская ОКБ № 2 — крупнейший лечебно-диагностический центр в регионе. В ее состав входят 19 взрослых и 10 детских стационарных клинических отделений, а также взрослая, детская и травматологическая поликлиники.

Сегодня многопрофильный лечебно-диагностический комплекс оказывает квалифицированную медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменской̆ области по более чем сорока врачебным специальностям, причем по 17 из них — круглосуточно.

Косметические ремонты в клинических отделениях больницы будут проведены в соответствии с разработанными специалистами современными дизайн-проектами. В результате больница станет уютнее и комфортнее как для пациентов, так и для медицинского персонала.

«Тюменская ОКБ № 2 обслуживает жителей не только областной столицы, но и всего региона. Мы продолжим уделять самое пристальное внимание дальнейшему развитию как этой клиники, так и всей системе здравоохранения в целом», — подчеркнул Александр Моор.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25