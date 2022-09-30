Александр Моор провел совещание по развитию Тюменской областной больницы

Глава региона осмотрел приемное отделение взрослого стационара, палаты экстренной помощи при сосудистых катастрофах, травмпункт, отделение медицинской реабилитации, травматолого-ортопедическое отделение № 3 и клинико-диагностическую лабораторию.
Кроме того, губернатор оценил ход работ по реконструкции операционного блока взрослого стационара и оценил результаты ремонта кардиологического отделения с палатой интенсивной терапии.
Тюменская ОКБ № 2 — крупнейший лечебно-диагностический центр в регионе. В ее состав входят 19 взрослых и 10 детских стационарных клинических отделений, а также взрослая, детская и травматологическая поликлиники.
Сегодня многопрофильный лечебно-диагностический комплекс оказывает квалифицированную медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменской̆ области по более чем сорока врачебным специальностям, причем по 17 из них — круглосуточно.
Косметические ремонты в клинических отделениях больницы будут проведены в соответствии с разработанными специалистами современными дизайн-проектами. В результате больница станет уютнее и комфортнее как для пациентов, так и для медицинского персонала.
«Тюменская ОКБ № 2 обслуживает жителей не только областной столицы, но и всего региона. Мы продолжим уделять самое пристальное внимание дальнейшему развитию как этой клиники, так и всей системе здравоохранения в целом», — подчеркнул Александр Моор.