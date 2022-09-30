Аграрии поговорили о развитии отрасли на конференции «Растениеводство России»

Корбут считает, что нужно отменять пошлины на экспорт зерна и все квоты. Зерно может выступать залогом для кредитования под минимальный процент. Результатом станет успешное обеспечение финансирования нового урожая. Корбут предупредил: в случае нехватки средств сельскохозяйственные предприятия столкнутся с проблемами уже через год.