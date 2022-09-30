Аграрии поговорили о развитии отрасли на конференции «Растениеводство России»

В рамках конференции были проанализированы объемы производства сферы растениеводства и подняты вопросы инвестирования и ценообразования. Состоялся обмен мнениями об итогах и перспективах развития сельскохозяйственной отрасли России. Об этом пишет agroinvestor.ru.
В стране был собран высокий урожай сахарной свеклы, масличных, пшеницы и кукурузы, следует из заявления руководителя Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько. Он озвучил следующий прогноз экспертов: зерновых соберут 150 миллионов тонн, и цены упадут в результате до значения экспортных паритетов.
Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов заявил, что с конца зимы 2022 года цикл рост цен на продукцию отрасли сменился тенденцией к снижению. Стоимость пшеницы в настоящее время эксперты оценивают как сравнительно невысокую. Растениеводство РФ, как и ранее, — самый привлекательный для инвесторов сектор АПК.
В свою очередь вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут отметил, что в настоящее время нет совершенно никаких предпосылок к ослаблению нацвалюты РФ. На стабилизацию экспорта зерна можно не рассчитывать, подчеркнул эксперт.
«У нас колоссальный экспортный потенциал, но первые три месяца сезона показывают, что экспорта большого нет, — уточнил Корбут. — Не уверен, что сумеем нагнать — это колоссальный риск. Наш экспортный пылесос не работает».
Корбут считает, что нужно отменять пошлины на экспорт зерна и все квоты. Зерно может выступать залогом для кредитования под минимальный процент. Результатом станет успешное обеспечение финансирования нового урожая. Корбут предупредил: в случае нехватки средств сельскохозяйственные предприятия столкнутся с проблемами уже через год.
В ходе одной из сессий участники конференции изучали передовые технологии, главное предназначение которых заключается в оптимизации производства. На фоне быстро устаревающего парка техники и в условиях санкций есть смысл уйти от импорта оборудования и комплектующих, заметил Александр Алтынов, председатель правления ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асход».
Конкурентоспособность цен помогут сдержать такие меры, как снижение ставок по кредитам и страховых взносов, а также сокращение налоговой нагрузки. Кроме этого, необходимо ограничивать рост цен на металлы и энергетические ресурсы для российских предприятий, выпускающих спецтехнику и комплектующие.
В ходе конференции «Растениеводство России» провели дискуссию на тему оптимизации логистики с применением передовых цифровых решений. Общую прибыль предприятий АПК можно увеличить на 500 миллиардов рублей уже в течение пяти лет за счет IT-платформы. Современные технологии позволяют повышать урожайность, отметил руководитель компании «Геомир» Евгений Багрянцев.