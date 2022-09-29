Жители Тюмени недовольны запретом на использование мобильных телефонов на уроках

Из-за недавней стрельбы в школе Ижевска родители отмечают, что в случае ЧП или происшествия их дети даже позвонить не смогут. Кстати, в школе Омутинки телефоны у ребят не забирают.
«Наша два носит, один сломанный второй целый, сломанный в сейф с целым сидит»отмечает подписчица паблика «ЧС Тюмень» Ирина А.
Ранее «Наш город» сообщал, что запрет на телефоны в школах вызвал увеличение спроса на умные часы. В одном из сетевых магазинов электроники отметили, что покупатели интересуются ими теперь в 6 раз чаще. Гаджеты имеют функцию голосовой связи по сети.