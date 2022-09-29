Жители Тюмени недовольны запретом на использование мобильных телефонов на уроках

Ранее «Наш город» сообщал, что запрет на телефоны в школах вызвал увеличение спроса на умные часы. В одном из сетевых магазинов электроники отметили, что покупатели интересуются ими теперь в 6 раз чаще. Гаджеты имеют функцию голосовой связи по сети.