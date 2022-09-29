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Жители Тюмени недовольны запретом на использование мобильных телефонов на уроках

29 сентября 01:30
Фото: 1Mi
Тюменцы обсудили запрет на использование телефонов на уроках. Подписчики паблика «ЧС Тюмень» чаще всего недовольны подобными нововведениями и стараются обходить запреты (там где они действуют).

Из-за недавней стрельбы в школе Ижевска родители отмечают, что в случае ЧП или происшествия их дети даже позвонить не смогут. Кстати, в школе Омутинки телефоны у ребят не забирают.

«Наша два носит, один сломанный второй целый, сломанный в сейф с целым сидит»отмечает подписчица паблика «ЧС Тюмень» Ирина А.

Ранее «Наш город» сообщал, что запрет на телефоны в школах вызвал увеличение спроса на умные часы. В одном из сетевых магазинов электроники отметили, что покупатели интересуются ими теперь в 6 раз чаще. Гаджеты имеют функцию голосовой связи по сети.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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