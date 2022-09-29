Владимир Путин созвал депутатов Госдумы в Кремль в пятницу

«Депутатам Государственной Думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнётся мероприятие с участием президента России В. В. Путина», пишет политик.
При этом Парфёнов не уточнил, о каком именно мероприятии идет речь в приглашении.
Стоит отметить, что ранее Дмитрий Песков сообщал, что послание Владимира Путина Федеральному собранию может быть перенесено на осень.
Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор Тюменской области Александр Моор выступил со срочным обращением к жителям региона по поводу частичной мобилизации.