nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Владимир Путин созвал депутатов Госдумы в Кремль в пятницу

29 сентября 09:31
Фото: kremlin.ru
Депутатам Государственной Думы получили приглашение в Кремль на мероприятие с участием президента России Владимира Путина. Об этом в своем Telegram -канеле сообщил депутат Госдумы Денис Парфенов.

«Депутатам Государственной Думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнётся мероприятие с участием президента России В. В. Путина», пишет политик.

При этом Парфёнов не уточнил, о каком именно мероприятии идет речь в приглашении.

Стоит отметить, что ранее Дмитрий Песков сообщал, что послание Владимира Путина Федеральному собранию может быть перенесено на осень.

Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор Тюменской области Александр Моор выступил со срочным обращением к жителям региона по поводу частичной мобилизации.

Материалы по теме
Владимир Путин направил обращение к участникам и гостям ВЭФ-2022Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентовАлександр Моор выступил со срочным обращением к тюменцам по поводу мобилизации
#Новости#Послание#Россия#Госдума РФ#Депутат Госдумы#Депутаты#Послание президента РФ#Владимир Путин#Путин#Юлия Николаева#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25