Валерий Лимаренко: «Остроvа» - это сотни молодёжных инициатив для Сахалинской области

- С каждый годом в форуме со своими проектами участвует всё больше и больше наших местных ребят. Для них это прекрасная возможность познакомиться со сверстниками, их видением мира, обменяться идеями и научиться новым полезным навыкам. «ОстроVа» – это не одна неделя праздника, а месяцы и годы обучения и воплощения своих идей в жизнь, – подчёркивает востребованность молодёжного форума губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.