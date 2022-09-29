В Тюмени возбуждено дело из-за фальсификации протокола общего собрания

«Установлено, что в 2018 году ООО «Управляющая компания «Вектор» представило в Государственную жилищную инспекцию области фальсифицированный протокол и решение общего собрания собственников помещений»отмечает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Уголовное дело по данному факту (покушение на хищение чужого имущества) было возбуждено 2 сентября. На данный момент проводится расследование.
Ранее «Наш город» сообщал, что жильцы дома на проезде Заречный пожаловались в ГЖИ из-за 70 поддельных подписей. Горожане отметили, что не были на собрании 1 апреля 2022 года.