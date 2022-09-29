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В Тюмени возбуждено дело из-за фальсификации протокола общего собрания

29 сентября 11:05
Фото: 1Mi
Прокуратура Тюменской области выявляет факты фальсификации протоколов общих собраний владельцев квартир. Данные мероприятия проводятся совместно с УМВД региона по обращениям граждан.

«Установлено, что в 2018 году ООО «Управляющая компания «Вектор» представило в Государственную жилищную инспекцию области фальсифицированный протокол и решение общего собрания собственников помещений»отмечает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Уголовное дело по данному факту (покушение на хищение чужого имущества) было возбуждено 2 сентября. На данный момент проводится расследование.

Ранее «Наш город» сообщал, что жильцы дома на проезде Заречный пожаловались в ГЖИ из-за 70 поддельных подписей. Горожане отметили, что не были на собрании 1 апреля 2022 года.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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