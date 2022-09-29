В Тюмени водитель автобуса зажал дверями школьника и поехал

По словам женщины, только благодаря пассажирам инцидент закончился благополучно.
«Один из мужчин остановил автобус, а женщина помогла сыну подняться», отметила тюменка.
В комментариях под опубликованным постом подписчики сообщества посоветовали маме школьника написать жалобу на водителя. Также тюменцы отметили, что это уже не первый случай — неделю назад аналогичный инцидент произошел с женщиной.
«Водитель должен дождаться, когда зайдут и выйдут все пассажиры. И только после этого закрывать двери и начинать движение», резюмировали горожане.