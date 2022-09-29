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В Тюмени водитель автобуса зажал дверями школьника и поехал

29 сентября 05:01
Фото: 1Mi
В Тюмени водитель автобуса зажал дверями ногу 12-летнего школьника, не успевшего зайти в общественный транспорт, и поехал. Инцидент произошел накануне утром в автобусе № 17 на остановке Озерные аркады. Об этом сообщила в сообществе ЧС Тюмень мама пострадавшего ребенка.

По словам женщины, только благодаря пассажирам инцидент закончился благополучно.

«Один из мужчин остановил автобус, а женщина помогла сыну подняться», отметила тюменка.

В комментариях под опубликованным постом подписчики сообщества посоветовали маме школьника написать жалобу на водителя. Также тюменцы отметили, что это уже не первый случай — неделю назад аналогичный инцидент произошел с женщиной.

«Водитель должен дождаться, когда зайдут и выйдут все пассажиры. И только после этого закрывать двери и начинать движение», резюмировали горожане.

#Новости#Общественный транспорт#Пассажиры#Автобусы#Инцидент#Безопасность#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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