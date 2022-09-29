В Тюмени в районе объездной дороги построят надземный переход

Всего в закупке участвовало две организации, в итоге контракт достался ООО «Промтех-Сибирь».
Согласно данным СБИС, это организация зарегистрирована в Тюмени. На начало 2022 года в ней работали 27 человек. Годовая выручка около 230 млн рублей, прибыль 28 млн.
Ранее «Наш город» сообщал, что на реконструкцию объездной планировали выделить почти 220 млн рублей, но в ходе аукциона цена снизилась до 204 млн рублей. Работы будут проходить на участке от улицы Ямской до Мельникайте.
Подрядчик должен будет выполнить гидротехнические работы, произвести устройство наружных сетей канализации, трубопроводов и пусконаладочные работы. А также возвести надземный пешеходный переход на улице Авторемонтной, оборудовав его подъемно-транспортное оборудованием.
Еще один надземный переход в Тюмени появится на тюменском железнодорожном вокзал, где сейчас идет завершающий этап работ по его возведению. Здесь строители уже монтируют сети связи и электроснабжения, а также устанавливают новое оборудование. Напомним, строительство данного объекта началось еще в 2018-м году.