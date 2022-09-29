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В Тюмени в районе объездной дороги построят надземный переход

29 сентября 14:09
Фото: 1Mi
В Тюмени в районе улицы Авторемонтная появится надземный пешеходный переход. Согласно данным сайта Госзакупок, его построит ООО «Промтех-Сибирь». С организацией недавно был заключён контракт на 204 млн рублей, подрядчик проведёт реконструкцию объездной дороги на участке от улицы Ямской до Мельникайте.

Отмечается, что переход состоит из двух входных павильонов. Здесь же появятся лифты.

Всего в закупке участвовало две организации, в итоге контракт достался ООО «Промтех-Сибирь».

Согласно данным СБИС, это организация зарегистрирована в Тюмени. На начало 2022 года в ней работали 27 человек. Годовая выручка около 230 млн рублей, прибыль 28 млн.

Ранее «Наш город» сообщал, что на реконструкцию объездной планировали выделить почти 220 млн рублей, но в ходе аукциона цена снизилась до 204 млн рублей. Работы будут проходить на участке от улицы Ямской до Мельникайте.

Подрядчик должен будет выполнить гидротехнические работы, произвести устройство наружных сетей канализации, трубопроводов и пусконаладочные работы. А также возвести надземный пешеходный переход на улице Авторемонтной, оборудовав его подъемно-транспортное оборудованием.

Еще один надземный переход в Тюмени появится на тюменском железнодорожном вокзал, где сейчас идет завершающий этап работ по его возведению. Здесь строители уже монтируют сети связи и электроснабжения, а также устанавливают новое оборудование. Напомним, строительство данного объекта началось еще в 2018-м году.

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