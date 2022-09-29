В Тюмени в районе объездной дороги построят надземный переход

Еще один надземный переход в Тюмени появится на тюменском железнодорожном вокзал, где сейчас идет завершающий этап работ по его возведению. Здесь строители уже монтируют сети связи и электроснабжения, а также устанавливают новое оборудование. Напомним, строительство данного объекта началось еще в 2018-м году.