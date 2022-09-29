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В Тюмени неизвестные расклеивают провокационные листовки

29 сентября 06:36
Фото: 1Mi
Листовки со странным содержанием заметили сегодня жители Дома Обороны. Горожанам от имени военкомата предлагали бесплатно доставить домой гроб. Фотографию объявления очевидцы опубликовали в сообществе ЧС Тюмень.
Сюжет
Полиция

«Вот такие листовки расклеивают в районе Дом Обороны. Что у людей в голове? Правоохранительные органы, займитесь поиском тех, кто это делает», возмутились тюменцы по поводу неуместной шутки.

Горожане отметили, что таких провокаторов-шутников надо привлекать к уголовной ответственности за экстремизм.

«Сочувствую этому „борцуну с системой“. В такой холод ходить и плакатики расклеивать, еще и прятаться от случайных прохожих. Такие вот проплаченные индивидуумы выходят в городах на протесты и митинги, расклеивают вот такие листовки. Провокаторы», отметили тюменцы.

Между тем в полиции уже заинтересовались автором объявления.

«Листовки видели. С заявлением пока никто не обращался. Другой информации по данному факту нет», прокомментировали в УМВД по Тюменской области.

#Новости#Полиция#Листовки#Мобилизация#Украина#УМВД#Военкомат#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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