В Тюмени неизвестные расклеивают провокационные листовки

«Сочувствую этому „борцуну с системой“. В такой холод ходить и плакатики расклеивать, еще и прятаться от случайных прохожих. Такие вот проплаченные индивидуумы выходят в городах на протесты и митинги, расклеивают вот такие листовки. Провокаторы», отметили тюменцы.