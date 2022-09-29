В Тюмени неизвестные расклеивают провокационные листовки

«Вот такие листовки расклеивают в районе Дом Обороны. Что у людей в голове? Правоохранительные органы, займитесь поиском тех, кто это делает», возмутились тюменцы по поводу неуместной шутки.
Горожане отметили, что таких провокаторов-шутников надо привлекать к уголовной ответственности за экстремизм.
«Сочувствую этому „борцуну с системой“. В такой холод ходить и плакатики расклеивать, еще и прятаться от случайных прохожих. Такие вот проплаченные индивидуумы выходят в городах на протесты и митинги, расклеивают вот такие листовки. Провокаторы», отметили тюменцы.
Между тем в полиции уже заинтересовались автором объявления.
«Листовки видели. С заявлением пока никто не обращался. Другой информации по данному факту нет», прокомментировали в УМВД по Тюменской области.