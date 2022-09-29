В Тюмени на стройке погиб рабочий. Он упал с 16 этажа

«Работники производили затарку кирпичом на 16 этаже строящегося здания. Крановщик башенного крана подал поддоны с кирпичом на выносную площадку, во время работы крюковая обойма крана зацепилась на 17 этаже. Каменщик поднялся по поддону пытаясь сбить крюковую обойму, сорвался и упал» сообщает ГИТ по Тюменской области.
Чиновники полагают, что причиной инцидента стала неудовлетворительная организация работ. Строителей допускали на объект без вводного инструктажа и обучения. Погибший мужчина был допущен к работам без медосмотра.
Девятого июня «Наш город» сообщал о смерти 60-летнего каменщика. Он упал с 4 этажа строящегося дома.