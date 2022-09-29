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В Тюмени на стройке погиб рабочий. Он упал с 16 этажа

29 сентября 11:54
Фото: 1Mi
ГИТ по Тюменской области сообщает о завершении расследования несчастного случая, который произошел на стройке 9 сентября в Тюмени. Здесь скончался работник, который не был официально оформлен у ИП Денисов А.В.

«Работники производили затарку кирпичом на 16 этаже строящегося здания. Крановщик башенного крана подал поддоны с кирпичом на выносную площадку, во время работы крюковая обойма крана зацепилась на 17 этаже. Каменщик поднялся по поддону пытаясь сбить крюковую обойму, сорвался и упал» сообщает ГИТ по Тюменской области.

Чиновники полагают, что причиной инцидента стала неудовлетворительная организация работ. Строителей допускали на объект без вводного инструктажа и обучения. Погибший мужчина был допущен к работам без медосмотра.

Девятого июня «Наш город» сообщал о смерти 60-летнего каменщика. Он упал с 4 этажа строящегося дома.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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