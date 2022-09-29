В Тюмени две остановки на Западносибирской и Полевой получили новые наименования

Вчера «Наш город» сообщал, что жители деревни Плеханова и ЖК «Колумб» (в Тюмени) сообщают о проблемах с недостатком автобусов. В часы пик они часто переполнены, а из-за заторов ехать до центра города приходится 1,5-2 часа. Похожие затруднения испытывают жители Лесобазы, здесь не хватает маршруток.