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В Тюмени две остановки на Западносибирской и Полевой получили новые наименования

29 сентября 13:07
Фото: 1Mi
МКУ «Тюменьгортранс» сообщает о присвоении наименования остановке, которая находится на Западносибирской в районе пересечения с улицы Стройотрядовской. Теперь она называется «ул. Стройотрядовская».

«Наименование остановочных пунктов «Дом мебели», расположенных на ул. Полевой в районе дома № 115 (при движении в обоих направлениях), изменено на «ЖК «Озёрный парк»сообщили представители МКУ «Тюменьгортранс».

Вчера «Наш город» сообщал, что жители деревни Плеханова и ЖК «Колумб» (в Тюмени) сообщают о проблемах с недостатком автобусов. В часы пик они часто переполнены, а из-за заторов ехать до центра города приходится 1,5-2 часа. Похожие затруднения испытывают жители Лесобазы, здесь не хватает маршруток.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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