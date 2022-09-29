В сентябре поисковики сообщили о нахождении 11 тюменцев, которые пропали без вести

На этой неделе стало известно о завершении розыска Мелкова А. А. (1988 года рождения) и Абрамова С. В. (1976). Мужчины пропали почти месяц назад, но теперь с ними всё хорошо. В сентябре за 12 часов удалось найти Амирова Р. Р. (1994 года рождения). Шесть человек из найденных – пенсионеры или пожилые люди.