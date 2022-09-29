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В сентябре поисковики сообщили о нахождении 11 тюменцев, которые пропали без вести

29 сентября 11:31
Фото: ПО «Белая сова»
В сентябре волонтёры ПО «Белая Сова и «ЛизаАлерт» сообщили о нахождении 11 жителей Тюменской области, которые пропали без вести. Одна тюменка скончалась, её почти 2 недели искали в лесу.

На этой неделе стало известно о завершении розыска Мелкова А. А. (1988 года рождения) и Абрамова С. В. (1976). Мужчины пропали почти месяц назад, но теперь с ними всё хорошо. В сентябре за 12 часов удалось найти Амирова Р. Р. (1994 года рождения). Шесть человек из найденных – пенсионеры или пожилые люди.

В середине сентября стало известно о смерти 72-летней Надежды Потаниной. Бабушку долгое время искали в лесу на 46-м км Велижанского тракта. По данным «Нашего города», здесь проходила масштабная операция по её поиску. Участвовали спасатели МЧС, сотрудники МВД и волонтёры.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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