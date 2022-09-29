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В Ишиме маршрутка врезалась в автобус. Есть пострадавшие

29 сентября 08:29
Фото: ГИБДД по Тюменской области
Авария с участием пассажирского автобуса и маршрутного такси произошла сегодня утром в Ишиме на перекрестке улиц Садовой и Ленина. По предварительным данным, водитель маршрутки нарушил правила очередности проезда и не пропустил двигавшийся по главной дороге автобус.

На момент аварии в общественном транспорте находились пять пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 65-летний пенсионер.

В настоящее время все обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в среду вечером на трассе Ишим — Сладково под колеса иномарки попал пешеход. Водитель не заметила идущего по краю дороги мужчину, поэтому не смогла вовремя затормозить. В результате ДТП, пешеход получил различные травмы.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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