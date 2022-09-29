В Ишиме маршрутка врезалась в автобус. Есть пострадавшие

Авария с участием пассажирского автобуса и маршрутного такси произошла сегодня утром в Ишиме на перекрестке улиц Садовой и Ленина. По предварительным данным, водитель маршрутки нарушил правила очередности проезда и не пропустил двигавшийся по главной дороге автобус.

На момент аварии в общественном транспорте находились пять пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 65-летний пенсионер. В настоящее время все обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются, сообщили в ГИБДД по Тюменской области. Ранее «Наш Город» писал, что в среду вечером на трассе Ишим — Сладково под колеса иномарки попал пешеход. Водитель не заметила идущего по краю дороги мужчину, поэтому не смогла вовремя затормозить. В результате ДТП, пешеход получил различные травмы.