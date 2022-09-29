Тюменцам рассказали, с какими видами пластика они встречаются ежедневно

Однако, у каждого, кто только начинает погружаться в эту тему, неизбежно возникает множество вопросов. Оказывается, что пластик — это не один материал, а много разных. И если какие-то могут обрести вторую жизнь, то с другими это не пройдет. Мы попросили специалистов «Тюменского экологического объединения» рассказать подробнее о том, с какими видами пластика ежедневно сталкиваются в быту жители нашего региона и как эти виды отличаются по своим свойствам.