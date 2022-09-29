Тюменцам рассказали, с какими видами пластика они встречаются ежедневно

Порядка половины от общего объема коммунальных отходов, производимых россиянами, составляет пластик. Об этом говорится в докладе «Гринпис», подготовленном несколько месяцев назад. Эксперты единогласно заявляют, что несколько несложных, но действенных шагов, доступных каждому из нас, способны изменить ситуацию. Они советуют рассмотреть многоразовые альтернативы пластиковым изделиям и товарам, поработать над сокращением общего количества мусора, а также по возможности выбирать виды, подлежащие дальнейшей переработке.
Однако, у каждого, кто только начинает погружаться в эту тему, неизбежно возникает множество вопросов. Оказывается, что пластик — это не один материал, а много разных. И если какие-то могут обрести вторую жизнь, то с другими это не пройдет. Мы попросили специалистов «Тюменского экологического объединения» рассказать подробнее о том, с какими видами пластика ежедневно сталкиваются в быту жители нашего региона и как эти виды отличаются по своим свойствам.
«Как разобраться, что за пластик попал к вам в руки? В этом вам поможет маркировка — особая цифра, помещенная в треугольник. Обычно этот знак располагается на дне изделия, однако может быть нанесен и непосредственно на этикетку, ручку, шов или крышку. Ищите код и сверяйте с нашим списком»,объясняют в пресс-службе ООО «ТЭО».
Пластик с маркировкой 1 или ПЭТ
Полиэтилентерефталат — один из самых распространенных видов. Из него изготавливают бутылки, банки, различные упаковочные контейнеры, одноразовые стаканчики. Как правило, хорошо поддается переработке и повторному использованию и принимается практически везде, где принимают пластик.
Пластик с маркировкой 2 или ПНД
Под этой маркировкой фигурирует полиэтилен низкого давления, который применяется для изготовления пакетов под молоко, бутылок для шампуней, моющих средств и различных отбеливателей, а также канистр и бидонов. Нередко из него же изготавливаются детские игрушки и емкости для пищевых продуктов. Все это можно в дальнейшем переработать, в России это вторсырье пользуется спросом.
Пластик с маркировкой 3 или ПВХ
Поливинилхлорид — материал, из которого изготавливаются пластиковые оконные рамы, подложки для тортов и конфет, одноразовые контейнеры, надувные изделия, трубы. В нашей стране на данный момент этот материал практически не перерабатывается, а все, что выбрасывается, оказывается на полигоне. Если стоит цель — подходить к «пластиковому вопросу» разумно, то лучше отказаться от его использования.
Пластик с маркировкой 4 или ПВД
Из полиэтилена высокого давления производят пакеты для мусора, пищевую пленку, различные виды упаковки. Считается, что он пригоден для ресайклинга, однако он уступает по популярности тому же «ПЭТу» среди переработчиков.
Пластик с маркировкой 5 или ПП
Список товаров из полипропилена обширен. Это и многоразовые контейнеры, тазы, ведра, детские игрушки, крышки от кремов, трубочки для напитков, пакеты из-под сыпучих пищевых продуктов, например, сахара, контейнеры из-под сметаны и солений. Эти позиции принимаются на переработку, правда, не везде.
Пластик с маркировкой 6 или ПС
Примеров изделий из полистирола можно привести множество: одноразовая посуда, вспененные подложки для продуктов, пенопласт, коробки от дисков и т. д. Иногда этот же код можно обнаружить на технических устройствах. Этот полимер принимается на переработку крайне редко и неохотно. Дальнейший потенциал после использования у него невелик.
Пластик с маркировкой 7 или РС
К этой группе относят поликарбонат, полиамид, а также смеси различных видов пластиков. Металлизированная упаковка, тюбики от кремов и паст, дой-паки и паучи, корпуса для техники и гаджетов — это все «семерка». Эти позиции принимаются редко, потому что многокомпонентные материалы сложно переработать.
Обладая данной информацией, можно начать сокращать количество не перерабатываемого пластика в своей жизни. А тот, что годится для ресайклинга, отправить в дальнейшую переработку.