Тюменский школьник угнал автомобиль у своего знакомого и поехал на День рождения

Под преследованием патрульного автомобиля юный угонщик доехал до поселка Винзили, где уперся в тупик. Тогда подросток не придумал ничего лучше, как бросить автомобиль и пытаться убежать. Однако воплотить в жизнь данный план ему не удалось — беглеца задержали.