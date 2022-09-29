Тюменский школьник угнал автомобиль у своего знакомого и поехал на День рождения

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что подозрительную машину сотрудники ДПС попытались остановить, но водитель их требование проигнорировал. Тогда полицейские отправились за ним в погоню.
Под преследованием патрульного автомобиля юный угонщик доехал до поселка Винзили, где уперся в тупик. Тогда подросток не придумал ничего лучше, как бросить автомобиль и пытаться убежать. Однако воплотить в жизнь данный план ему не удалось — беглеца задержали.
Юный водитель признался, что автомобиль взял без спроса у своего знакомого для того, чтобы успеть на День рождения своей подруги, живущей в соседнем поселке. На место происшествия была вызвана мама школьника.
На подростка составлен административный протокол за езду без прав и игнорирование требований инспекторов ДПС. Заявление об угоне автомобиля собственник подавать не стал.