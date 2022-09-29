Тюменские дороги сковали пробки из-за снега

По данным сервиса 2 ГИС, движение затруднено на улицах Первомайской — от Хохрякова до Герцена, Ленина — от Володарского до Кирова и от Семакова до Перекопской, Челюскинцев — от Советской до Урицкого. Также заторы наблюдаются на улице Республики, Мельникайте, 50 лет Октября, Московском и Червишевском трактах, Федюнинского.