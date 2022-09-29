Тюменские дороги сковали пробки из-за снега

По данным сервиса 2 ГИС, движение затруднено на улицах Первомайской — от Хохрякова до Герцена, Ленина — от Володарского до Кирова и от Семакова до Перекопской, Челюскинцев — от Советской до Урицкого. Также заторы наблюдаются на улице Республики, Мельникайте, 50 лет Октября, Московском и Червишевском трактах, Федюнинского.
Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий произошли дорожно-транспортные происшествия на улицах Мельникайте, Широтной, Федюнинского, 50 лет ВЛКСМ. Две аварии зарегистрированы на Окружной дороге.
Между тем по прогнозам метеорологов, в течение дня в Тюмени сохранится пасмурная погода с небольшими осадками в виде снега с дождем и температура воздуха + 1 + 3. К ночи ожидается понижение температуры до — 4.
В МЧС по Тюменской области автовладельцам советуют воздержаться от поездок автомобилях на летней резине. Также водителям рекомендуют на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию.