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Тюменские дороги сковали пробки из-за снега

29 сентября 07:12
Фото: «НашГород»
Тюменские автомобилисты оказались не готовы к наступившей на территории осенней погоды. Небольшой снег мгновенно повлиял на ситуацию на дорогах города. Областную столицу сковали пробки.
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Снег

По данным сервиса 2 ГИС, движение затруднено на улицах Первомайской — от Хохрякова до Герцена, Ленина — от Володарского до Кирова и от Семакова до Перекопской, Челюскинцев — от Советской до Урицкого. Также заторы наблюдаются на улице Республики, Мельникайте, 50 лет Октября, Московском и Червишевском трактах, Федюнинского.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий произошли дорожно-транспортные происшествия на улицах Мельникайте, Широтной, Федюнинского, 50 лет ВЛКСМ. Две аварии зарегистрированы на Окружной дороге.

Между тем по прогнозам метеорологов, в течение дня в Тюмени сохранится пасмурная погода с небольшими осадками в виде снега с дождем и температура воздуха + 1 + 3. К ночи ожидается понижение температуры до — 4.

В МЧС по Тюменской области автовладельцам советуют воздержаться от поездок автомобилях на летней резине. Также водителям рекомендуют на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию.

#Новости#ДТП#Аварии#Безопасность на дорогах#Автомобилисты#Снег#Дорожные пробки#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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