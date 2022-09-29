Тюменская область в числе призеров Всероссийского конкурса «Безопасное колесо»

В конкурсе состязались команды юных инспекторов движения 10–12 лет.
Церемония закрытия финала Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо — 2022» состоялась в Калуге. Конкурс проводился Минпросвещения России совместно с МВД России. Он объединил 336 школьников, победителей региональных этапов соревнований, из 84 регионов России. В конкурсе состязались команды юных инспекторов движения 10–12 лет.
Команда Тюменской области, которую представляли ребята, занимающиеся в кружке ЮИД Аромашевского дома детского творчества под руководством Андрея Богачкова, стали бронзовыми призёрами в командном зачёте.
ЮИДовцы Тюменской области достойно прошли все конкурсные испытания. Есть результаты у аромашевцев и в личном зачёте: среди девочек 1 место у Елизаветы Брызгаловой; среди мальчиков 4 место у Дмитрия Носова.
Напомним, в Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.