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Тюменская область в числе призеров Всероссийского конкурса «Безопасное колесо»

29 сентября 17:00
Фото: сайт правительства Тюменской области
Тюменская область заняла третье место во Всероссийского конкурса «Безопасное колесо-2022». Мероприятие объединило 336 школьников, победителей региональных этапов соревнований, из 84 регионов России, сообщает правительство Тюменской области.

В конкурсе состязались команды юных инспекторов движения 10–12 лет.

Церемония закрытия финала Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо — 2022» состоялась в Калуге. Конкурс проводился Минпросвещения России совместно с МВД России. Он объединил 336 школьников, победителей региональных этапов соревнований, из 84 регионов России. В конкурсе состязались команды юных инспекторов движения 10–12 лет.

Команда Тюменской области, которую представляли ребята, занимающиеся в кружке ЮИД Аромашевского дома детского творчества под руководством Андрея Богачкова, стали бронзовыми призёрами в командном зачёте.

ЮИДовцы Тюменской области достойно прошли все конкурсные испытания. Есть результаты у аромашевцев и в личном зачёте: среди девочек 1 место у Елизаветы Брызгаловой; среди мальчиков 4 место у Дмитрия Носова.

Напомним, в Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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