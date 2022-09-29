Тюменец зарезал своего знакомого во время драки

Перепалка превратилась в драку, в итоге произошла трагедия.
«Коновалов находился в одной из квартир с. Бердюжье, где совместно с хозяином квартиры распивал спиртные напитки. Между мужчинами произошла ссора, инициатором которой был хозяин квартиры»сообщила пресс-служба тюменских судов.
Злоумышленник напал на оппонента с ножом и нанёс знакомому несколько ударов. Коновалов свою вину частично признал. По решению суда, он проведёт за решеткой 8,5 лет.
Сегодня «Наш город» сообщал, что 48-летний житель села Луговое зарезал маму. Она не стала давать ему деньги на выпивку.