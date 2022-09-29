РЭО инвестирует в развитие новых объектов 465 млрд рублей

Как передает kp.ru, в рамках круглого стола прошла дискуссия представителей рынка и власти. В итоге были обозначены положительные и отрицательные стороны в работе, намечены планы и задачи на будущее.
Участники слушаний отметили, что данная отрасль в 2021 году показала стремительный рост, который достиг порядка 35%. Один из факторов, позволивших этого добиться, — планомерная разработка нормативно-правовых документов.
Во время обсуждений была затронута тема развития отраслевой инфраструктуры, в данном процессе ключевую роль играет РЭО.
Как заявил руководитель компании Денис Буцаев, финансирование может достичь 95% от стоимости проекта за счет облигаций РЭО.
В этом году объем утилизации отходов увеличится на 16,4%, то есть на 0,76 млн тонн отходов. Подобная динамика возможна благодаря строительству новых предприятий. В перспективе показатель увеличится с 4,63 миллиона тонн в год до 5,39 миллиона тонн в год за счет создания предприятий по утилизации, участков по утилизации, предприятий по обработке отходов и участков по обработке отходов.
К 2024 году за счет концессий в стране создадут свыше 130 объектов обращения с ТКО. Таким образом, в России возникнут мощности по утилизации 9,5 млн тонн отходов и по обработке 25,8 млн тонн отходов.
Дополнительная мера поддержки, которую предлагает РЭО, ‑ облигационный заем. За счет него возможно получение средств до 28,9% стоимости проекта.
В общей сложности РЭО инвестирует в развитие объектов 465 млрд рублей, это порядка 87% участия компании в проектах. Это позволит построить объекты мощностью по утилизации 18,3 млн тонн отходов и по обработке 32,6 млн тонн отходов.
По завершении мероприятия ведущие представители отрасли озвучили итоги реализации реформы на сегодняшний день.