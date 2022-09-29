РЭО инвестирует в развитие новых объектов 465 млрд рублей

В этом году объем утилизации отходов увеличится на 16,4%, то есть на 0,76 млн тонн отходов. Подобная динамика возможна благодаря строительству новых предприятий. В перспективе показатель увеличится с 4,63 миллиона тонн в год до 5,39 миллиона тонн в год за счет создания предприятий по утилизации, участков по утилизации, предприятий по обработке отходов и участков по обработке отходов.