Потепление ожидают синоптики в среду в Тюмени

Днём температура воздуха повысится до + 4 градусов, скорость северного ветра снизится до 2-3 метра в секунду. Влажность в городе повысится до 68%, с 14 до 17 часов в областной столице будет облачно. Осадков не ожидается.
Солнечная погода ждёт жителей города в пятницу, температура воздуха поднимется до + 5 градусов. Южный ветер не принесёт с собой осадков, его скорость снизится до 1-2 метров в секунду. Влажность около 60%.
В субботу будет солнечно, температура воздуха днём составит + 6 градусов. Атмосферное давление будет выше нормы, скорость ветра 1-3 метра в секунду. День пройдёт без осадков.
На следующей неделе потеплеет до + 12, дождей и снегопадов пока не ожидается. Немного усилится ветер.