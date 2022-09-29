nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Потепление ожидают синоптики в среду в Тюмени

29 сентября 01:02
Фото: 1Mi
Потепление ожидают синоптики 29 сентября в Тюмени, сообщает Гисметео.

Днём температура воздуха повысится до + 4 градусов, скорость северного ветра снизится до 2-3 метра в секунду. Влажность в городе повысится до 68%, с 14 до 17 часов в областной столице будет облачно. Осадков не ожидается.

Солнечная погода ждёт жителей города в пятницу, температура воздуха поднимется до + 5 градусов. Южный ветер не принесёт с собой осадков, его скорость снизится до 1-2 метров в секунду. Влажность около 60%.

В субботу будет солнечно, температура воздуха днём составит + 6 градусов. Атмосферное давление будет выше нормы, скорость ветра 1-3 метра в секунду. День пройдёт без осадков.

На следующей неделе потеплеет до + 12, дождей и снегопадов пока не ожидается. Немного усилится ветер.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25