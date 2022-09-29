Около 200 тюменцев вернулись домой после мобилизации. Среди них директор школы

Большинство из них не прошли медкомиссию, воспитывали более трех детей или ухаживали за родственниками. Один из демобилизованых — директор школы в Заводоуковске. В учебном заведении он вёл уроки физкультуры, труда, ОБЖ. Ещё один учитель, но уже из Тобольска тоже отправился домой.
Не стали призывать в армию молодого человека у которого трое детей. Ранее сообщалось, что один из них (мальчик) сейчас находится в Москве на лечении.
«Нас привезли 23 сентября. Здесь расселили, дальше комплектация по батальонам, по ротам. Здесь мы находились неделю»,сообщил «Нашему городу» один из демобилизованных граждан.
Стоит отметить, что некоторые из них имеют ВУС.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменский ОНФ ежедневно обращаются 100-150 родственников из-за ошибочно мобилизованным граждан. За 4 дня работы в ОНФ обратились более 700 граждан.