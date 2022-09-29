Около 200 тюменцев вернулись домой после мобилизации. Среди них директор школы

Большинство из них не прошли медкомиссию, воспитывали более трех детей или ухаживали за родственниками. Один из демобилизованых — директор школы в Заводоуковске. В учебном заведении он вёл уроки физкультуры, труда, ОБЖ. Ещё один учитель, но уже из Тобольска тоже отправился домой.