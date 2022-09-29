На границе Тюменской области и Казахстана совсем пусто. Поток машин иссяк

По данным «Нашего города», ещё несколько дней назад водители могли провести на границе почти 18 часов (в очереди стояли более 200 автомобилей). Основной поток машин шел в Петропавловск. Всем, кто собирался уезжать в Казахстан через КПП «Казанское» — «Кызыл-Жар» водители рекомендовали взять тёплые вещи, заправить полный бак. В этом районе нет гипермаркетов, поэтому стоить заранее купить еду на 1-2 дня.