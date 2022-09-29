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На границе Тюменской области и Казахстана совсем пусто. Поток машин иссяк

29 сентября 17:07
Главный редактор «Нашего города» сообщает, что 29 сентября (во второй половине дня) КПП «Казанское» — «Кызыл-Жар» было практически пустое. В этом месте тюменцы переходили границу РФ и Казахстана, ещё два дня назад здесь были пробки в 3-4 километра.

«Сегодня КПП „Казанское“ — „Кызыл-Жар“ почти пустое. В Казахстан проехали несколько десятков машин с российскими номерами. Поток беженцев иссяк»главный редактор «Нашего города».

Стоит отметить, что на границе с Грузией пробки достигают 20 км.

Что происходит на границе Тюменской области и Казахстана
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По данным «Нашего города», ещё несколько дней назад водители могли провести на границе почти 18 часов (в очереди стояли более 200 автомобилей). Основной поток машин шел в Петропавловск. Всем, кто собирался уезжать в Казахстан через КПП «Казанское» — «Кызыл-Жар» водители рекомендовали взять тёплые вещи, заправить полный бак. В этом районе нет гипермаркетов, поэтому стоить заранее купить еду на 1-2 дня.

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