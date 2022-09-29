Мобилизованных тюменцев снабжают новой экипировкой

Поддерживаются связи с определёнными поставщиками. Мобилизованные граждане получают новую униформу, современные каски, жилеты. Имеются специальные крепления для оружия, охотничьи перчатки и разгрузка.
По данным источника «Нашего города», мобилизованным не хватает «спальников». Часть из них привозят родственники или знакомые.
В настоящий момент в одной из частей Тюменской области мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение. В казармах их кормят гречневой кашей. Ранее «Наш город» сообщал, что около 200 тюменцев были демобилизованы и вернулись домой.