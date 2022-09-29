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Мобилизованных тюменцев снабжают новой экипировкой

29 сентября 12:49
Фото: инфоцентр правительства Тюменской области.
Военные, которые служат по контракту, получают современную экипировку. По данным источников «Нашего города», материально-техническую поддержку оказывают и Ишимскому полку.

Поддерживаются связи с определёнными поставщиками. Мобилизованные граждане получают новую униформу, современные каски, жилеты. Имеются специальные крепления для оружия, охотничьи перчатки и разгрузка.

Фото: Инфоцентр Тюменской области

По данным источника «Нашего города», мобилизованным не хватает «спальников». Часть из них привозят родственники или знакомые.

В настоящий момент в одной из частей Тюменской области мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение. В казармах их кормят гречневой кашей. Ранее «Наш город» сообщал, что около 200 тюменцев были демобилизованы и вернулись домой.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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