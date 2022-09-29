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Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных

29 сентября 10:00
Фото: 1Mi
В России начала работать круглосуточная горячая линия для родственников граждан, которые были призваны на службу в рамках частичной мобилизации, а также военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом на официальном сайте сообщает Министерство обороны РФ.

Горячая линия работает в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«По телефонам горячей линии можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации», говорится в сообщении ведомства.

Телефоны горячей линии:

  • 8 (800) 100-77-07;
  • 8 (495) 498-43-54;
  • 8 (495) 498-34-46.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец, который был призван в рамках частичной мобилизации, вернулся домой после обращения в военную прокуратуру. Кроме того, домой отправили и многих других мобилизованных граждан, обращавшихся в ведомство. У кого-то из них была неподходящая ВУС, а у кого-то — обнаружились болезни и травмы.

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