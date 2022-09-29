Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец, который был призван в рамках частичной мобилизации, вернулся домой после обращения в военную прокуратуру. Кроме того, домой отправили и многих других мобилизованных граждан, обращавшихся в ведомство. У кого-то из них была неподходящая ВУС, а у кого-то — обнаружились болезни и травмы.