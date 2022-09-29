«Будет приказ — пойдём дальше»: ставропольчане о службе на Донбассе

— В первую очередь, составом. Сейчас у них здесь и ВСУшники, и националисты. Тогда ВСУшников было меньше, все больше «нацики». По танкам и оснащению, у них преимущественно Т-64-ки модернизированные, с тепловизорами. По подготовке, я считаю, у них не очень, не супер-профи. Недооценивать их не надо, конечно, но нужно понимать специфику. Например, стойкость, мотивированность у них есть, особенно у «нациков», они хорошо обработаны психологически. Так что нацбаты часто стоят упорно, до последнего, в отличие от ВСУшников. А вот дисциплины в целом у них нет.