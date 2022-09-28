Ямал в октябре примет второе мероприятие-спутник Конгресса молодых ученых

Участники мероприятия обсудят ряд актуальных для Севера тем. Для работы ученых предусмотрены четыре проектные группы.
В первой пройдет обсуждение того, как предотвратить деформации объектов и как организовать геотехнический мониторинг, когда меняются криолитозона и климат. Во второй проанализируют, как лучше восстанавливать популяцию сиговых рыб. В третьей рассмотрят, как сделать более эффективной селекционно-племенную работу в отрасли северного оленеводства. В четвертой обсудят, какие новые технологии могут помочь утилизировать отходы буровых шламов, образующихся на нефтегазовых месторождениях.
Каждой проектной группе предстоит побывать на объектах региональной инфраструктуры: в выездных лабораториях, производящих замеры, на промышленных и животноводческих предприятиях.
По словам заместителя руководителя Министерства науки и высшего образования РФ Григория Гурова, это мероприятие в полной мере продиагностирует существующие в округе проблемы. Молодые ученые станут искать новые решения данных проблем с помощью науки. Именно ученые и исследователи, приглашенные к выработке госполитики, дадут решения, благодаря которым смогут устойчиво развиваться российские регионы.
ЯНАО играет роль стратегически важного региона, где есть сырьевая база, которая способна обеспечить энергоносителями Россию и ряд дружественных стран в течение десятков лет. Поэтому есть необходимость в новых технологических решениях, чтобы продолжалось гармоничное развитие основных отраслей экономики и сводились к минимуму будущие издержки, которые могут быть в экономике и экологии. Стоимость капитальных объектов, находящихся сегодня на Ямале, и тех, что там появятся, оценивается в триллионы рублей. В связи с этим нужно уже сегодня создавать систему, обеспечивающую геотехническую безопасность. Межрегиональный научно-образовательный центр на Ямале изучает вечную мерзлоту как на фундаментальном, так и на прикладном уровне. Итогом этой работы должно стать появление новых правил и строительных технологий в условиях Севера и новых материалов.
По окончании мероприятия-спутника проектными группами должны быть представлены предложения, способные решить заявленные проблемы региона.
Закроет мероприятие пленарная сессия, в ходе которой пройдет обсуждение способов преодоления негативных последствий потепления и снижения рисков, которым может быть подвержена природа и инфраструктура в Арктической зоне.