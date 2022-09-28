Ямал в октябре примет второе мероприятие-спутник Конгресса молодых ученых

ЯНАО играет роль стратегически важного региона, где есть сырьевая база, которая способна обеспечить энергоносителями Россию и ряд дружественных стран в течение десятков лет. Поэтому есть необходимость в новых технологических решениях, чтобы продолжалось гармоничное развитие основных отраслей экономики и сводились к минимуму будущие издержки, которые могут быть в экономике и экологии. Стоимость капитальных объектов, находящихся сегодня на Ямале, и тех, что там появятся, оценивается в триллионы рублей. В связи с этим нужно уже сегодня создавать систему, обеспечивающую геотехническую безопасность. Межрегиональный научно-образовательный центр на Ямале изучает вечную мерзлоту как на фундаментальном, так и на прикладном уровне. Итогом этой работы должно стать появление новых правил и строительных технологий в условиях Севера и новых материалов.