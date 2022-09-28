Врач объяснил, почему алкоголь не поможет побороть тревогу и стресс

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на информацию врача, ошибка заключается в том, что выпивка, которая, как считают многие люди, поможет не думать о проблемах, на самом деле чревата обратным эффектом — возникнет еще большая паника, депрессия и ряд других негативных изменений в психике.