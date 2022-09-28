Врач объяснил, почему алкоголь не поможет побороть тревогу и стресс

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на информацию врача, ошибка заключается в том, что выпивка, которая, как считают многие люди, поможет не думать о проблемах, на самом деле чревата обратным эффектом — возникнет еще большая паника, депрессия и ряд других негативных изменений в психике.
Начав регулярно принимать алкоголь, человек не знает, что мозгу больше не удастся в необходимых для организма количествах вырабатывать определенные вещества, необходимые для хорошего психического здоровья.
Кроме того, вслед за приемом спиртного организм нуждается в больших силах, чтобы избавиться от продуктов распада алкоголя. Человеку нужно отдать большее количество времени отдыху и сну, чтобы его организм восстановился.
Со стрессом можно бороться другими способами. И они будут у каждого человека свои. Это может касаться физической активности, чтения книг или просмотра любимых фильмов, водных процедур. Для кого-то это возможность пообщаться с близкими или просто побродить в одиночестве на свежем воздухе.
Нужно заняться анализом своего образа жизни, чтобы вспомнить,что лучше всего способствовало максимальному расслаблению, когда человек забывал о своих проблемах.
Но если результатом такого анализа окажется понимание того, что самому человек не справиться с алкогольной зависимостью, в этом поможет врач — психиатр-нарколог.