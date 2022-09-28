Вафельная разметка появится еще на 20 тюменских перекрестках

На вафельной разметке запрещена остановка транспортных средств. Нарушение данного правила дорожного движения грозит штрафом в размере одной тысячи рублей. Поэтому водителям, прежде чем выехать на перекресток с вафельной разметкой, необходимо оценить его загруженность и наличие заторных ситуаций.
«Был проведен мониторинг городских автодорог, в ходе которого выявили перекрестки, на которых чаще всего возникают заторные явления. Улица Профсоюзная стала первым экспериментальным участком, на котором появилась вафельная разметка. В перспективе такую разметку нанесут еще на 21 перекресток»,отметил врио начальника отдела ГИБДД по Тюмени Артем Сотников.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице в 30 точках на магистральных улицах появилась специальная разметка для электрических самокатов. Ей обозначили новые места, предназначенные парковки двухколёсного транспорта.
Специальные парковки для самокатов создали после того, как от тюменцев посыпались жалобы на недобросовестных самокатчиков, бросающих арендованный транспорт посреди тротуаров. Новая разметка должна решить данную проблему.