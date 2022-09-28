nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени военный комиссар подчеркнул 2 критерия для тех, кто не подлежит мобилизации

28 сентября 11:08
Фото: инфоцентр правительства Тюменской области.
Военный комиссар Алексей Куличков ответил на самые часто задаваемые вопросы связанные с мобилизацией. По данным информцентра правительства Тюменской области, если гражданин купил билеты для выезда за границу он должен явиться в военкомат.

Есть два основных критерия граждан, которые не подлежат мобилизации. Прежде всего это семейное положение призывника (наличие детей) и состояние здоровья.

«Если гражданин приобрел билеты, к примеру, по туристической путевке, он должен обратиться в военный комиссариат по месту жительства, написать заявление»сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Стоит отметить, что заявления из муниципальных военкоматов Тюменской области отправляются факсом, об этом сообщил Алексей Куличков.

Ранее «Наш город» сообщал, что призванные граждане пройдут дополнительную военную подготовку.

Материалы по теме
Что будет за неявку на частичную мобилизацию в Тюменской области
#Новости#Александр Мязин#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25